UBS : "les fonds euros, un placement intéressant pour certains investisseurs"

"Depuis des décennies, les fonds en euros ont été l'un des placements financiers favoris des Français. Historiquement, ces placements ont eu des rendements plus élevés que les liquidités, en particulier dans un environnement de taux d'intérêt nuls jusqu'en 2022, tout en offrant un risque très faible et une préservation du capital. Les fonds en euros peuvent donc être un placement intéressant pour certains investisseurs", souligne Claudia Panseri, chief investment officer chez UBS WM France.



L'une des caractéristiques les plus attractives offerte par les fonds en euros est la garantie en capital : quelle que soit l'évolution des marchés financiers, l'assureur garantit le remboursement de l'intégralité du capital investi sur le fond en euros. Le rendement décidé par l'assureur s'appuie notamment sur les flux de revenus perçus par le fond en euros, sur la valorisation positive ou négative des actifs détenus, mais aussi sur une réserve de trésorerie (provision pour participation aux bénéfices) constituée au fil des ans et permettant de lisser les rendements annuels.



"Pour préserver le capital, les fonds en euros sont majoritairement investis dans des titres à revenu fixe à faible risque, tels que des obligations d'État, d'entreprises et d'autres titres de créance libellés en euros. Seule une petite partie des actifs est investie dans des actions, l'immobilier et des fonds spéculatifs afin d'améliorer les rendements. La baisse des rendements pendant des très longues années a réduit leur rémunération et remis en question l'intérêt d'investir dans ce type de support", explique Claudia Panseri.



"Néanmoins, depuis la hausse des taux d'intérêts en 2022, la rémunération des fonds en euros s'améliore et les investisseurs français augmentent leur exposition à ce support considéré comme un investissement sans risque dans un environnement géopolitique compliqué", ajoute t-elle.