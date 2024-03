Un an après la fermeture de l'oléoduc Irak-Turquie, ce conduit qui assurait autrefois environ 0,5 % de l'approvisionnement mondial en pétrole est toujours dans l'impasse, des obstacles juridiques et financiers empêchant la reprise des flux, ont déclaré trois sources à l'agence Reuters.

Environ 450 000 barils de brut par jour transitaient autrefois par la voie d'exportation de pétrole du nord de l'Irak via la Turquie, et sa fermeture a entraîné une perte d'environ 11 à 12 milliards de dollars pour l'Irak, selon les estimations de l'Association de l'industrie pétrolière du Kurdistan (APIKUR).

Un redémarrage n'est pas envisagé pour le moment, a déclaré à Reuters l'une des sources ayant connaissance du dossier.

Ankara a interrompu les flux le 25 mars 2023, après qu'une décision arbitrale a établi qu'elle avait violé les dispositions d'un traité de 1973 en facilitant les exportations de pétrole de la région semi-autonome du Kurdistan sans le consentement du gouvernement fédéral irakien à Bagdad.

Le tribunal a ordonné à Ankara de verser à Bagdad 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts pour les exportations non autorisées entre 2014 et 2018. Une deuxième procédure d'arbitrage en cours couvre la période à partir de 2018. Les deux pays restent engagés dans un long bras de fer juridique, ont déclaré deux sources au fait du litige.

Entre-temps, l'Irak doit à la Turquie des paiements minimaux tant que l'oléoduc est techniquement opérationnel - estimés par le cabinet de conseil Wood Mackenzie à environ 25 millions de dollars par mois - dans le cadre du traité, ce qui constitue en théorie une incitation au redémarrage des flux.

Mais comme l'Irak intensifie les réductions de ses exportations de pétrole dans le cadre de la mission plus large de l'OPEP+ visant à soutenir les prix du pétrole, la reprise des flux vers le nord n'est pas à l'ordre du jour, ont déclaré deux sources à Reuters.

PAYSAGE POLITIQUE

Les facteurs géopolitiques constituent également une pierre d'achoppement. Les relations tendues entre le gouvernement irakien et les Kurdes, qui caractérisent le paysage politique de l'Irak depuis le renversement de Saddam Hussein lors de l'invasion menée par les États-Unis en 2003, se sont encore détériorées récemment.

Les États-Unis, qui bénéficieraient du redémarrage de l'oléoduc et de la baisse des prix du pétrole, ont également fait quelques tentatives pour aider à négocier un accord, a déclaré Michael Knights, expert en Irak au sein du groupe de réflexion Washington Institute.

Mais avec la guerre qui fait rage en Ukraine et à Gaza, le gouvernement américain est très dispersé, a-t-il ajouté. "Ils ont essayé de résoudre ce problème cinq ou six fois. Et ils en ont assez".

Le département d'État américain n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les compagnies pétrolières internationales opérant dans la région du Kurdistan, qui ont été contraintes d'interrompre leurs exportations à la suite de la fermeture de l'oléoduc, sont également un élément clé de tout accord de redémarrage. Au lieu de cela, elles ne peuvent vendre du pétrole que localement, au Kurdistan, avec une forte décote.

Avec plus d'un milliard de dollars d'arriérés de paiement pour le pétrole livré entre octobre 2022 et mars 2023, selon l'APIKUR, le groupe continue à faire pression pour obtenir des compensations conformes à leurs contrats.

Les entreprises ont également perdu collectivement plus de 1,5 milliard de dollars en revenus directs depuis la fermeture, a déclaré le groupe.

Malgré plusieurs réunions, ni l'APIKUR ni ses membres n'ont reçu de propositions ou d'accords formels de la part des responsables irakiens ou kurdes qui permettraient une reprise des exportations, a déclaré un porte-parole de l'APIKUR.