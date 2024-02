Le secrétaire adjoint au Trésor américain, Brent Neiman, organise cette semaine des réunions avec des représentants du gouvernement et des dirigeants du secteur privé en Équateur, un pays d'Amérique du Sud qui cherche à obtenir le soutien financier des États-Unis dans un contexte d'escalade de la violence.

La visite de M. Neiman, haut fonctionnaire du Trésor chargé des finances internationales, est la dernière en date des responsables américains en Équateur, Washington s'efforçant de stimuler la coopération bilatérale après l'élection du président Daniel Noboa, un homme d'affaires de 36 ans qui a entamé son mandat en novembre.

M. Neiman a entamé ces réunions à Quito mardi et les poursuivra mercredi, avant de se rendre au Pérou du 21 au 25 février, a indiqué le ministère des finances.

M. Neiman discutera des politiques économiques de M. Noboa avec les institutions financières internationales et passera en revue l'assistance technique récente du Trésor, notamment en matière de finances publiques, de services bancaires et financiers et de systèmes de paiement, a indiqué le Trésor.

À Lima, M. Neiman rencontrera des représentants du gouvernement et du secteur privé pour discuter des relations économiques bilatérales, puis il se rendra à Arequipa pour la réunion des députés de la filière financière de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), a indiqué le Trésor.

Le mois dernier, M. Noboa a déclaré qu'il cherchait à obtenir un soutien financier des États-Unis et de l'Europe, ainsi qu'à étendre la production d'un bloc pétrolier dont la fermeture a été votée, afin de libérer des fonds pour lutter contre le crime organisé.

L'Équateur a connu une escalade de la violence, des hommes armés ayant pris d'assaut une émission de télévision en direct le mois dernier, alors même que l'économie peine à honorer ses obligations en matière de dette intérieure, ce qui limite sa capacité à emprunter à l'étranger.