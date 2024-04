Le dollar est resté ferme mais sans grand élan dans les échanges asiatiques lundi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine après la publication des chiffres de l'emploi la semaine dernière, et les rendements des bons du Trésor atteignant leurs plus hauts niveaux de décembre.

L'inflation américaine des prix à la consommation pour le mois de mars mercredi et la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi seront les principaux indicateurs économiques pour les grandes monnaies mondiales cette semaine.

Ces événements font suite à une semaine de vacillation, les traders ayant observé les autorités japonaises parler de leur monnaie à la hausse, et les services américains, le rapport sur l'emploi très surveillé de vendredi et plusieurs orateurs de la Réserve fédérale ayant envoyé des signaux mitigés sur les taux d'intérêt.

Le dollar a légèrement progressé, le franc suisse, le dollar canadien et le yen japonais étant les principaux perdants parmi les six monnaies de l'indice du dollar pondéré en fonction des échanges.

Le dollar "peut rester soutenu cette semaine si l'IPC américain de mars reste solide comme nous le prévoyons", ont déclaré les analystes de la Commonwealth Bank of Australia.

Aux États-Unis, un marché de l'emploi tendu et des progrès limités en matière d'inflation au cours des deux derniers mois ont amplifié les appels des hauts responsables, y compris du président de la Fed Jerome Powell, à faire preuve de "patience" à l'approche de la décision sur le moment de réduire les taux d'intérêt.

L'indice des prix à la consommation de mars est un élément clé pour les acteurs du marché qui cherchent des preuves que les facteurs qui ont fait accélérer l'inflation plus que prévu au début de l'année sont en train de s'atténuer.

Les rendements de la dette américaine ont entre-temps augmenté. À l'extrémité courte de la courbe, le rendement à deux ans, qui reflète les attentes en matière d'évolution des taux d'intérêt, a atteint 4,7820 %, son niveau le plus élevé depuis le 28 novembre.

À la suite des données sur l'emploi, le marché des contrats à terme sur les taux d'intérêt américains a réduit les probabilités d'une baisse des taux en juin à 50 %, contre 66 % jeudi dernier, selon l'outil FedWatch du CME.

Les gains les plus importants du dollar cette année ont été réalisés par rapport aux deux principales devises de financement des opérations de portage, le yen et le franc suisse. Ces deux monnaies ont perdu environ 7 % chacune par rapport au dollar cette année.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,11% à 151,79 pour un dollar. Les données sur les contrats à terme sur le yen de la CFTC ont montré que les positions courtes non commerciales avaient grimpé à 143 230 contrats le 2 avril, les plus importantes depuis décembre 2023.

"La hausse du dollar-yen est limitée et la fourchette quotidienne est très faible en raison du risque d'intervention des autorités japonaises", a déclaré Jin Moteki, stratège en devises chez Nomura.

Cette faible volatilité et l'élargissement des écarts entre les rendements du dollar et du yen ont stimulé les opérations de portage, ce qui a entraîné une augmentation des positions courtes sur le yen, a-t-il ajouté.

L'euro est resté stable à 1,0834 dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2631 dollar, en baisse de 0,08 % sur la journée.

L'hypothèse de base pour la BCE est de maintenir les taux cette semaine et éventuellement de renforcer la possibilité d'une réduction en juin. Mais si la BCE est de plus en plus convaincue que l'inflation se rapproche de son objectif de 2 %, elle est restée vague quant à la poursuite de l'assouplissement.

Le kiwi a plongé dans un premier temps, puis est resté stable à 0,6016 $ avant la réunion de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) de mercredi. Il a toutefois perdu 3,5 % en trois semaines, les marchés pariant sur le fait que la faiblesse récente des données économiques pourrait rendre la RBNZ dovish.

Les analystes de Westpac ont déclaré que le scénario d'une "Fed moins dovish contrastant avec une RBNZ plus dovish" pourrait potentiellement pousser la monnaie vers ses plus bas niveaux de novembre autour de 0,59 $.

Les marchés chinois ont rouvert après les congés jeudi et vendredi, ce qui a eu pour effet de renforcer la faiblesse de la monnaie, le yuan restant proche de son niveau le plus bas de la semaine dernière, qui remonte à quatre mois et demi.

Le prix de l'or a atteint un niveau record et a augmenté de 16 % depuis la mi-février.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 2,72 % pour atteindre 69 500,82 dollars.