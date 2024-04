À la veille d'un sommet trilatéral entre les États-Unis, le Japon et les Philippines, deux éminents sénateurs américains ont présenté mercredi un projet de loi bipartisan visant à fournir à Manille 2,5 milliards de dollars pour renforcer ses défenses face à la pression chinoise.

Le projet de loi, présenté par le républicain Bill Hagerty, ancien ambassadeur au Japon, et le démocrate Tim Kaine, autorise l'octroi d'une aide de 500 millions de dollars par an aux Philippines au titre du financement militaire étranger (FMF), sur une période de cinq exercices fiscaux allant jusqu'en 2029.

Les Philippines, alliées de longue date des États-Unis, ont acquis une importance stratégique croissante dans les efforts déployés par les États-Unis et le Japon pour s'opposer à la Chine et ont besoin de fonds pour moderniser leurs forces armées, longtemps négligées.

Le projet de loi prévoit que le secrétaire d'État américain, en coordination avec le Pentagone, soumette au Congrès un plan de dépenses annuel sur la manière dont le gouvernement américain dépensera la subvention, ainsi qu'un rapport annuel sur les mesures prises pour renforcer les relations de défense entre les États-Unis et les Philippines.

Ce dernier comprendra une description des capacités nécessaires pour moderniser les capacités de défense des Philippines.

Les domaines concernés pourraient inclure la défense côtière, les tirs à longue portée, les défenses aériennes intégrées, la sécurité maritime, les systèmes aériens pilotés et non pilotés, les véhicules mécanisés de mobilité terrestre, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, ainsi que la cybersécurité défensive, a indiqué le bureau de M. Hagerty.

Dans une déclaration transmise à Reuters, M. Hagerty a déclaré qu'il était "essentiel" d'approfondir la coopération avec les Philippines à un moment où "la Chine communiste se montre de plus en plus agressive dans la mer des Philippines occidentale et la mer de Chine méridionale".

M. Kaine a fait écho à ces propos en déclarant qu'il était "essentiel que le peuple philippin dispose des ressources et du soutien dont il a besoin pour faire face à ces menaces".

Les Philippines et la Chine ont eu une série d'accrochages maritimes, notamment en mars, lorsque la Chine a utilisé des canons à eau pour perturber une mission philippine d'approvisionnement des soldats stationnés sur un navire de guerre échoué dans le détroit contesté de Second Thomas Shoal.

M. Hagerty a déclaré que ces fonds permettraient de "renforcer et de moderniser profondément les capacités de défense et de dissuasion" de l'alliance américano-philippine.

Jeudi, le président américain Joe Biden tiendra une réunion bilatérale avec le président philippin Ferdinand Marcos, et les deux hommes rejoindront le premier ministre japonais Kishida pour un sommet trilatéral qui devrait se concentrer sur la lutte contre les pressions chinoises exercées sur les Philippines dans la mer de Chine méridionale contestée.

En 2022, les États-Unis ont déclaré qu'ils mettaient 100 millions de dollars de la FMF à la disposition des Philippines, soulignant ainsi l'amélioration considérable des liens de défense entre les alliés du traité sous Marcos, dont le prédécesseur, Rodrigo Duterte, avait cherché à resserrer les liens avec la Chine.