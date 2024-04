L'histoire suggère que la récente mini-correction de 5 % de Wall Street ne sera pas la dernière cette année, mais les actions sont confrontées à des obstacles potentiellement plus importants en termes de bénéfices et de taux d'intérêt au cours du second semestre si les attentes haussières des investisseurs doivent être satisfaites.

Le discours sur l'exceptionnalisme américain est bien vivant - une économie forte, la révolution de l'intelligence artificielle (IA) et les bénéfices élevés des entreprises - ce qui, selon les optimistes, est une raison suffisante pour acheter n'importe quelle baisse dans l'éventualité de nouvelles corrections.

Les investisseurs sont massivement positionnés pour que ce discours continue à porter ses fruits cette année, mais Wall Street a peut-être atteint son apogée trop tôt.

L'indice S&P 500 a reculé de 5,5 % depuis son record historique de 5 264,85 points le 28 mars jusqu'à vendredi dernier, une mini-correction qui s'est étalée sur 22 jours. En termes de profondeur et de durée, il s'agit d'une baisse légère, l'indice est toujours en hausse depuis le début de l'année et il est en train de rebondir.

Mais il ne faut pas oublier que le pic du 28 mars était le point culminant d'un rallye explosif de 30 % au cours des cinq mois précédents, propulsé par une hausse encore plus frénétique d'une poignée de méga-valeurs technologiques.

Par conséquent, si la récente consolidation était due à une prise de bénéfices, il y a encore beaucoup de bénéfices à prendre. Selon les analystes d'AJ Bell, la capitalisation boursière combinée des "Sept Magnifiques" vient de perdre 1,1 billion de dollars en six jours pour s'établir à 12,9 billions de dollars, ce qui représente tout de même une hausse de près de 3 billions de dollars par rapport au 25 octobre, date du début de la reprise.

L'histoire montre qu'il y a généralement plusieurs reculs de 5 % ou plus au cours d'une année civile, et que le recul moyen du pic au creux de l'année est à deux chiffres.

Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group, calcule que le S&P 500 a enregistré en moyenne 3,4 reculs de 5 % par an au cours de la période 1928-2023, et un peu plus d'une correction de 10 % par an.

Si le récent repli de 5,5 % s'avère être le maximum cette année, il s'agira du cinquième plus petit repli en près d'un siècle, selon M. Detrick.

Les analystes de Raymond James notent que depuis 1981, la baisse maximale de l'indice en cours d'année, du pic au creux, a été en moyenne de 13 % à 14 %. Même si cela se produit cette année, ils sont convaincus que le marché rebondira.

"Une croissance économique plus forte entraîne une hausse des bénéfices des entreprises - l'indicateur qui a le plus fort pouvoir prédictif sur les rendements futurs des actions. Par conséquent, nous réitérons notre objectif de fin d'année pour le S&P 500, à savoir 5 200", ont-ils écrit vendredi.

Pourtant, 5 200 n'est qu'à environ 5 % des niveaux actuels, et c'est là que l'indice se trouvait au début du mois. La barre pour l'objectif de fin d'année de 5 400 qu'UBS, HSBC et Bank of America visent, sans parler de l'objectif de 5 500 d'Oppenheimer et de Société Générale, est beaucoup plus haute.

LA PRIME DE RISQUE DES ACTIONS S'ÉVAPORE

L'équipe de stratégie actions de SocGen souligne que les estimations record des bénéfices prévisionnels à 12 mois, qui s'élèvent à près de 250 dollars, constituent un élément clé de l'objectif de fin d'année de 5 500. Cela implique une hausse d'environ 10 % par rapport au niveau de clôture de lundi.

Cela pourrait s'avérer difficile si la Réserve fédérale ne réduit pas du tout les taux d'intérêt cette année, comme le prévoient actuellement les économistes de SocGen.

Les marchés des taux d'intérêt ont réduit le montant de l'assouplissement politique implicite cette année à environ 40 points de base, contre 160 points de base en janvier, mais ils ne sont pas encore parvenus à un "statu quo". Une Fed en attente toute l'année n'est pas prise en compte dans le prix d'une classe d'actifs, quelle qu'elle soit.

Alors qu'une absence de réduction des taux de la Fed anéantirait le scénario "bleu ciel" pour le S&P 500, il ne faut pas s'attendre à une baisse généralisée des risques sur l'ensemble des actifs", ont écrit vendredi Manish Kabra et Alain Bokobza, stratèges chez SocGen.

Si l'on en croit une enquête menée par JP Morgan auprès de 370 investisseurs entre le 26 mars et le 17 avril, c'est à un effondrement généralisé des actifs à risque que les acteurs du marché s'attendent, et non à une correction.

Quelque 83 % des personnes interrogées s'attendent à ce que le S&P 500 termine l'année à 5 000 points ou plus, et deux tiers d'entre elles prévoient 5 250 points ou plus.

Près de la moitié d'entre eux estiment que la plus grande menace pour les actifs à risque cette année est soit une résurgence de l'inflation, soit des taux d'intérêt plus élevés et la mise en veilleuse de la Fed, tandis que 10 % s'inquiètent surtout des valorisations élevées.

La saison de publication des résultats du premier trimestre aux États-Unis est en cours, et un pourcentage élevé d'entreprises dépasseront la prévision globale de croissance des bénéfices en glissement annuel de 2,9 %, qui a été régulièrement abaissée au cours des dernières semaines.

Mais les prévisions de croissance des bénéfices pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres, respectivement de 11 %, 9 % et 15 %, seront beaucoup plus difficiles à atteindre. C'est à ce moment-là que les valorisations de plus de 20 fois les bénéfices prévisionnels, les plus élevées des pays développés, commencent à sembler exagérées.

Les perspectives des marchés d'actions pour cette année restent positives, mais ne sont pas simples. Les taux d'intérêt, le positionnement et les valorisations sont autant de défis à relever, et certains investisseurs préféreront peut-être s'abstenir pour l'instant.

La prime de risque des actions, c'est-à-dire le rendement supplémentaire que les investisseurs souhaitent obtenir en plaçant leur argent dans des actions plus risquées plutôt que dans des bons du Trésor américain "sans risque", a pratiquement disparu. À l'heure actuelle, les obligations peuvent être plus tentantes que les actions.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).