Il flotte toujours un parfum de doute sur les marchés financiers, matérialisé par une quatrième séance de baisse du S&P 500 aux Etats-Unis. Certes, les deux dernières journées de bourse se sont soldées par des replis riquiquis, mais cette incapacité à progresser illustre bien la lutte intérieure qui taraude les investisseurs.

D'ailleurs, l'indice européen Stoxx Europe 600 progresse à nouveau davantage que le S&P 500 en 2026 : 8,1% pour le premier contre 7,5% pour le second. Le mois de juin est pour l'heure négatif pour l'indice large américain (-2,9%), alors que son homologue européen gagne 2,3%.

On va examiner un peu les forces en présence à l'approche de la mi-temps de l'année. Dans la colonne des éléments porteurs pour les actions, on retrouve une économie américaine qui reste robuste, en particulier des consommateurs qui continuent à dépenser et des entreprises dont les résultats progressent à une cadence élevée. On peut y ajouter les monceaux de dollars d'investissements qui irriguent les secteurs liés au développement de l'IA, en particulier dans la partie amont (puces, matériel, énergie, etc.), perçu comme un super-cycle d'innovation et de prospérité. Toujours dans la colonne des plus, l'apaisement (relatif, on le verra) au Moyen-Orient et son corollaire, la baisse du prix du pétrole, a amélioré le sentiment.

Côté moins, on retrouve en premier lieu les doutes sur la pérennité de la fièvre de l'IA et le flou sur la rentabilité future réelle des investissements réalisés. A cela, s'ajoute une inflation trop élevée, qui fait craindre un contexte de taux directeur moins favorable. Et bien sûr, l'instabilité géopolitique, par la courroie de transmission énergétique surtout, puisque les financiers savent que les guerres elles-mêmes ne sont que des perturbations passagères pour les marchés.

Le sentiment des investisseurs est grosso modo bâti sur la tectonique de ces éléments. Au matin du 26 juin, on peut dire que l'enthousiasme pour l'IA est toujours élevé du côté des puces, qui ont permis hier au Nasdaq 100 de gagner 0,7%, mais qu'il a un peu faibli dans les autres compartiments technologiques. Le moral des troupes a été affecté par les rumeurs de report de l'entrée en bourse d'OpenAI à l'année prochaine et par l'annonce par Apple d'un relèvement massif de ses prix (20% de hausse pour plusieurs produits phares). La marque à la pomme forcée de brutaliser ses clients, c'est peu banal. Surtout, les marchés y ont vu une menace plus généralisée : l'inflation générée par l'IA, qui pourrait prendre la suite de l'inflation générée par le pétrole. Jusqu'ici, tout le monde avait pris bonne note que les prix des composants électroniques avaient pris la pente ascendante, aspirés par le tonneau des danaïdes de l'IA. C'est même le principal moteur de l'explosion des cours de bourse des acteurs des semiconducteurs. Mais un Mac qui coûte 20% plus cher, c'est plus concret qu'un tableau Excel. Ça fixe l'ampleur du phénomène. Apple s'est fait éparpiller façon puzzle hier (-6%). Le marché a tué le messager, en faisant chuter au passage sa capitalisation sous celle d'Alphabet, qui devient le nouveau dauphin de Nvidia. Quant au message envoyé par OpenAI, c'est "les conditions de marché ne sont peut-être pas favorables ou ne le seront pas dans les mois qui viennent". Pas terrible pour la confiance. C'est en tout cas l'interprétation à chaud que les investisseurs en ont fait.

Pour le moment, l'inflation importée par l'IA, opportunément baptisée chipflation, n'a pas poussé les traders à revoir en hausse leurs paris sur les taux américains. La tendance était même à la détente hier, après la publication d'une inflation PCE légèrement moins brûlante que prévu. Le marché doute désormais que la Fed relèvera ses taux cette année, à défaut d'imaginer qu'elle pourrait les baisser. Le sursaut du pétrole en soirée, après un énième coup de sang iranien à Ormuz, n'a pas fait dévier les pronostics. L'or noir est même rentré dans le rang ce matin, en repartant à la baisse.

En Asie-Pacifique, la purge des valeurs technologiques continue, malgré les ondes favorables envoyées par Micron avant-hier soir. Ça secoue même pas mal. A Tokyo, le Nikkei perd plus de 4%, plombé par ses stars Kioxia et SoftBank. Cette dernière est lourdement exposée à OpenAI : un report de l'entrée en bourse et des interrogations sur la valorisation est une mauvaise nouvelle. En Corée du Sud, la baisse du KOSPI avoisine 7%. L'indice coréen avait perdu 10% lundi avant de reprendre 8% en deux séances. On dirait des variations de penny stock. Hong Kong, la Chine continentale et Taïwan sont en berne, ce qui contribue à faire décrocher l'indice régional MSCI AC Asie Pacifique de 2,9%. L'Australie, étrangère aux états d'âme de l'IA, gagne 0,2%.

Le CAC 40 recule de 0,25% à 8 411 points à l'ouverture. Le SMI perd 0,3% à 14 191 points. Le Bel 20 fait de la résistance à 5 730 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h45 : Climat des affaires juin 2026 (France)

16h00 : Confiance UMich — estimation finale juin 2026 (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Accor : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 55 à 52 EUR.

ABB Ltd : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 69 à 88 CHF.

BE Semiconductor : KBC Securities passe de conserver à alléger avec un objectif de cours relevé de 150 à 225 EUR.

Bell Food Group : Research Partners AG passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 260 CHF.

Dassault Systèmes : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 23 EUR à 21 EUR.

Ferrari : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 350 à 380 EUR.

Galderma : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 190 à 205 CHF.

Hermès International : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1821 à 1700 EUR.

Indutrade : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 216 SEK à 229 SEK.

Inwit : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 10,50 à 7,30 EUR.

Lisi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 62 EUR à 68 EUR.

Legrand : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 180 à 190 EUR.

MPC Container Ships : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 20 NOK à 31 NOK.

Puma : Grupo Santander démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 28,40 EUR.

Renault : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 50 EUR.

Rexel : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 41,80 à 44,50 EUR.

Schindler Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 340 à 350 CHF.

Sodexo : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 38,50 à 41 EUR.

Sopra Steria Group : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 244 à 229 EUR.

Spie : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 46 à 50 EUR.

Telecom Italia : Kepler Cheuvreux passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 8 EUR.

TKH Group : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 42 à 62 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

TotalEnergies va réduire l'intensité carbone de ses produits suite à une décision de justice.

Une filiale de Vinci remporte un contrat de 210 millions d'euros pour la construction d'un hôpital français.

CACEIS (Crédit Agricole) va verser 31,7 millions de livres aux clients de WealthTek suite au blâme du régulateur britannique.

Michelin fermera son site BFGoodrich dans l'Alabama.

Scor anticipe un impact de 50 millions de dollars suite à une décision arbitrale concernant ses traités avec Covéa.

Air France-KLM émet 500 millions d'euros d'obligations.

Dominique Pautrat est nommé président du conseil d'administration d'Equasens, succédant à Thierry Chapusot.

Les actionnaires d'Alan Allman Associates approuvent l'ensemble des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte 2026.

Gérard Brémond, fondateur de Pierre & Vacances, est décédé.

MaaT Pharma annonce son intention de demander un réexamen suite à l'avis négatif du CHMP sur MaaT013 dans la maladie aiguë du greffon contre l'hôte.

Mexedia finalise l'acquisition de 51% de Stantup Service pour une contrepartie totale de 16,5 millions d'euros.

Bluelinea réduit son capital avant une future levée de fonds.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Stellantis et Nissan en pourparlers pour racheter des actifs de Marelli en faillite.

Le gendarme financier allemand enquête sur les comptes 2025 de Zalando.

Le parquet requiert des expertises suite aux décharges sauvages de Nestlé.

Rio Tinto envisagerait une coentreprise dans le fret et la logistique avec Vitol.

BP et Iberdrola réallouent 211 millions d'euros à leur projet d'hydrogène vert.

et Iberdrola réallouent 211 millions d'euros à leur projet d'hydrogène vert. Moody's relève la note de Munich Re.

Idorsia finalise un accord de prêt de 250 millions de francs suisses avec des fonds gérés par Pharmakon Advisors.

Wise Group va lancer un programme de rachat d'actions de plus de 500 millions de dollars.

Le nouveau modèle électrique de Ferrari doit être digéré, selon un dirigeant de l'entreprise.

Bayer remporte un jugement favorable à la Cour suprême des États-Unis dans les poursuites liées au Roundup.

Ryanair ajuste sa politique d'attribution des sièges suite à l'enquête de l'autorité britannique de la concurrence.

Crédit Agricole informe le gouvernement de son intention de monter au capital de Banco BPM.

Swatch demande des dommages et intérêts dans le litige contre Samsung.

Vestas décroche des commandes de 869 MW aux États-Unis.

ITV conclut un accord de 1,6 milliard de livres pour la vente de ses activités de diffusion et de streaming à Sky.

D'Amérique du Nord

ON Semiconductor va racheter Synaptics pour 7 MdsUSD.

Microsoft augmente les prix de ses consoles Xbox dans le monde entier à partir d'août.

OpenAI envisagerait de repousser son introduction en bourse à l'année prochaine, selon le New York Times.

Le conseil d'administration de JPMorgan souhaite que Jamie Dimon reste PDG encore quelques années.

RTX décroche une extension de contrat de 1,11 milliard de dollars auprès de l'US Navy.

Les tests de résistance d'American Express confirment un coussin de fonds propres au seuil réglementaire minimal.

TechnipFMC remporte un contrat pour les projets de Var Energi en mer du Nord.

General Dynamics remporte un contrat de 209,3 millions de dollars avec l'US Army pour le programme Abrams.

Robinhood finalise une émission d'obligations convertibles de 2,2 MdUSD.

D'Asie et d'ailleurs

TSMC affirme que toutes ses usines fonctionnent normalement malgré les fortes pluies à Taïwan.

Saudi Aramco reprend le chargement de pétrole à Ras Tanura après quatre mois d'arrêt.

Samsung prépare un investissement de 648 milliards de dollars dans les puces en contexte de boom IA.

Kioxia prévoit une introduction en Bourse aux États-Unis en 2027 et une division d'actions au Japon.

BHP scinde le poste de président Amériques en deux fonctions distinctes.

I-Pulse , soutenu par BHP, obtient une subvention de 250 MUSD du CHIPS Act pour ses semi-conducteurs en carbure de silicium.

soutenu par BHP, obtient une subvention de 250 MUSD du CHIPS Act pour ses semi-conducteurs en carbure de silicium. Bungie, filiale de Sony, supprime des postes.

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