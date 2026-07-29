Le fabricant de briquets, de rasoirs, de stylos et d'objets promotionnels a enregistré un premier semestre 2026 solide, marqué par une progression de son chiffre d'affaires, une amélioration de sa rentabilité et un net redressement de sa génération de trésorerie. Fort de ces résultats, le groupe revoit à la hausse ses perspectives pour l'exercice.
Le chiffre d'affaires s'est établi à 1,04 milliard d'euros, en croissance organique de 1,7% sur le semestre (+1,8 % au deuxième trimestre), porté par l'ensemble des principales catégories et régions. Les divisions Blade Excellence (rasoirs) et Flame for Life (briquets) ont particulièrement soutenu cette dynamique.
Dans le détail, Human Expression (papeterie) affiche une croissance organique de 0,5%, grâce à une amélioration de la demande en Amérique du Nord ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique, malgré une activité plus faible en Europe et en Amérique latine.
Flame for Life progresse de 1,7%, tirée par de solides performances en Europe et en Amérique latine, tandis que Blade Excellence enregistre une croissance de 2,9%, soutenue par une bonne dynamique en Europe et en Amérique latine ainsi que par une légère progression en Amérique du Nord.
La marque Tangle Teezer poursuit quant à elle son accélération, avec une croissance organique de 21% au deuxième trimestre et de 16% sur l'ensemble du semestre, portée par une excellente performance en Europe et en Amérique du Nord.
Sur le plan de la rentabilité, le résultat d'exploitation ajusté atteint 166 millions d'euros, contre 147 millions d'euros un an plus tôt. La marge d'exploitation ajustée s'établit à 16,0%, bénéficiant toutefois d'un effet exceptionnel lié au remboursement de droits de douane aux Etats-Unis, qui représente un gain de 1,5 point. Hors cet élément, la marge ressort à 14,5%, en amélioration de 80 points de base par rapport au premier semestre 2025. La génération de trésorerie s'est également nettement renforcée, avec des flux nets de trésorerie disponible de 64 millions d'euros, contre -14 millions d'euros un an auparavant, là encore soutenus par le remboursement des droits de douane.
Au vu de ces performances, Bic relève ses perspectives pour 2026. Le groupe anticipe désormais une croissance organique modeste de son chiffre d'affaires, une marge d'exploitation ajustée légèrement supérieure à 14% et une génération de flux nets de trésorerie disponible stable sur l'ensemble de l'exercice.
Société BIC figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de papeterie (35,2%) : stylos à bille, crayons, porte-mines, feutres, stylos correcteurs, gommes, marqueurs permanents, colles, blocs-notes adhésifs, etc. ;
- briquets (34,6%) ;
- rasoirs (28,8%) ;
- autres (1,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,2%), Amérique du Nord (35,9%), Amérique latine (17,5%), Moyen-Orient et Afrique (7,9%), Océanie et Asie (3,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.