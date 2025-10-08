BMW : HSBC maintient sa note Conserver sur le titre

HSBC maintient sa note Conserver sur le titre et ajuste son objectif de cours à 83 E (au lieu de 84 E).



L'analyste estime que la marge d'EBIT automobile du troisième trimestre devrait se situer dans la fourchette révisée de 5 à 6 % pour l'exercice 2025, ce qui implique une marge saisonnièrement faible au quatrième trimestre.



Cette réduction est réalisée pour tenir compte de la hausse de 25 pb des droits de douane et de la rémunération des concessionnaires chinois.



HSBC estime que la faiblesse de la Chine ne devrait pas surprendre les investisseurs, mais l'ampleur de la réduction des prévisions de flux de trésorerie disponibles pour l'automobile soulève certaines questions.



'Nous avons réduit le bénéfice d'exploitation (BOP) 2025e de 3 % et le flux de trésorerie disponible (FCF) automobile de 34 %' indique HSBC.