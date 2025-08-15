Cisco : HSBC dégrade sa recommandation

HSBC dégrade sa recommandation sur Cisco de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 73 à 69 dollars, jugeant le titre bien valorisé après une progression de 42% sur un an, soit une surperformance de 19 points par rapport au Nasdaq plus large.



'Les résultats du quatrième trimestre 2025 et les prévisions pour l'exercice 2026 se sont révélés conformes au consensus, mais inférieurs à nos estimations', précise le broker après cette publication de l'équipementier de réseaux.



Aussi, HSBC abaisse ses hypothèses de BPA ajusté pour les exercices 2026 à 2028 d'environ 7 à 14% pour refléter des perspectives moins bonnes que prévu. Il table désormais sur une croissance moyenne à long terme des revenus de 8% par an, et non plus d'environ 10%.