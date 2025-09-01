Cette devise empruntée à Louis XIV s'accorde parfaitement à la situation actuelle de la devise européenne. Depuis le début de l'année, elle s'impose son rythme face à la majeure partie des devises du G10, dollar américain, livre sterling, dollar canadien, dollar australien, yen japonais etc., avec des gains dépassant parfois les 10%.

Cette semaine, amputée aux Etats-Unis en ce lundi férié, marque traditionnellement le retour aux affaires de la communauté financière. En même temps, les opérateurs auront de quoi satisfaire leur appétit de statistiques économiques avec successivement les indicateurs ISM (Manufacturier mardi et Services jeudi) puis une multitudes de statistiques sur le marché du travail américain (JOLTS et ADP) avant de conclure sur le traditionnel rapport sur les créations d’emplois qui sera publié vendredi. Après le limogeage de la patronne des statistiques économiques début aout, il est toutefois à craindre que les investisseurs fassent preuve d’un certain scepticisme à l’égard des prochaines données, surtout si elles vont dans le sens du Président américain.

En attendant, les cambistes parient toujours sur une baisse des taux qui devrait grever un peu plus un dollar déjà convalescent. Techniquement, il est intéressant de constater que depuis le début de l’année la courbe de l’EURUSD évolue de manière très similaire à celle de l’or. Or ce dernier vient de franchir à la hausse la résistance horizontale sous laquelle il se trouvait depuis début mai tandis que dans le même temps, l’euro teste sa ligne de résistance en cours depuis les sommets de juillet. Son dépassement viendra confirmer une nouvelle séquence haussière en direction des 1.1830, voire des 1.1918/28.

Source : Bloomberg

Dans le reste du monde, les devises commodities restent bien orientées à l’image de l’aussie qui teste son point de confirmation haussier à 0.6570. Le kiwi a encore un peu de marge de rebond avant de rallier les 0.5955 tandis que l’USDCAD teste un premier support à 1.3720.