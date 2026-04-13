Devises : $ peu changé, le Franc suisse recherché

Pas de solution diplomatique à la crise du Golfe ce weekend -peu d'investisseurs s'attendaient à un succès- et malheureusement, le sentiment que l'administration Trump veut user de tous les stratagèmes pour faire plier les autorités iraniennes, au lieu de désescalader la situation.

Publié le 13/04/2026 à 20:02 Partager



Le Franc suisse retrouve un peu son statut de monnaie refuge, avec une progression de 0,5% face au Dollar et 0,35% face à l'euro (qui retombe vers 0,9215).

Le Dollar finit peu changé comme en atteste le recul symbolique de 0,1% du "$-Index" vers 98,55 (c'est son 6ème jour de repli, une glissade amorcée avec l'annonce d'un cessez-le-feu qui est pour l'instant respecté, en espérant que personne ne jette d'huile sur le feu).

Le billet vert s'effrite de 0,1% face au yen, de -0,2% face à la livre... et il grappille 0,05% face au Yuan (Pékin annonce que des tankers sous pavillon chinois ont passé le détroit ce weekend, un détroit qui lui est ouvert par l'Iran et ne saurait lui être bloqué par la "Navy").



Les opérateurs notent que la fermeture du détroit d'Ormuz, qui fait chuter de 15 millions de barils/jour la quantité d'or noir disponible sur la planète propulse les prix du pétrole au-dessus de 100 USD le baril, et même 103 USD pour le WTI, aggravant les craintes d'une inflation durable alors que les pourparlers d'Islamabad ce week-end étaient censés déboucher sur une reprise du trafic maritime dans le détroit.



L'indice d'inflation a connu sa plus forte augmentation aux Etats-Unis depuis 4 ans en mars, et une 7e semaine de gel des exportations du Golfe va commencer à provoquer pénuries et rationnement dans toute l'Asie, sur fond de flambée de l'inflation.



Elle finira par se répercuter dans les produits importés par l'Occident.



En Europe, l'Allemagne décide, après l'Espagne et l'Italie, d'abaisser les taxes sur les carburants (d'environ 17 centimes du litre) afin de soulager les consommateurs comme les professionnels... et soulager l'indice des prix.