E.ON : Oddo BHF maintient sa recommandation et sa cible

Oddo BHF confirme son conseil sur le titre E.ON, maintenant une recommandation 'Neutre' avec un objectif de cours inchangé de 16 euros.



L'analyste rapporte que les résultats semestriels 2025 sont supérieurs aux attentes, avec un EBITDA de 5515 millions d'euros (+13%) légèrement au-dessus des prévisions internes (5449 millions) et du consensus (5427 millions).



Le segment Energy Networks s'est distingué grâce à une croissance organique du RAB dans toutes les régions, des volumes plus élevés et des coûts de redispatch réduits en Allemagne, ainsi qu'à des effets positifs en Europe.



Le broker souligne également que la guidance 2025 et les objectifs 2028 sont confirmés, incluant un plan d'investissement de 43 milliards d'euros sur la période.



Toutefois, il note l'absence de catalyseur à court terme, avec un effet de base défavorable attendu en 2026 qui pourrait freiner la dynamique bénéficiaire avant une amélioration attendue par la suite.