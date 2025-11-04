HSBC réaffirme sa recommandation 'achat' sur Amazon avec un objectif de cours rehaussé de 5% à 300 dollars, voyant ainsi un potentiel de hausse implicite d'environ 18% pour le titre, grâce en particulier à la division AWS.

Le broker rappelle que cette dernière a conclu un accord d'une durée de 7 ans et d'un montant de 38 milliards de dollars pour fournir à OpenAI une capacité de cloud, mettant en évidence les capacités de développement de calcul d'AWS.

En conséquence, HSBC met à jour son modèle de prévisions 2026/27, rehaussant de 3,5% les revenus d'AWS et d'environ 2% l'EBIT et le BPA d'Amazon dans son ensemble, tout en laissant ses estimations de dépenses d'investissement inchangées.