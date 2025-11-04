HSBC réaffirme sa recommandation 'achat' sur Amazon avec un objectif de cours rehaussé de 5% à 300 dollars, voyant ainsi un potentiel de hausse implicite d'environ 18% pour le titre, grâce en particulier à la division AWS.
Le broker rappelle que cette dernière a conclu un accord d'une durée de 7 ans et d'un montant de 38 milliards de dollars pour fournir à OpenAI une capacité de cloud, mettant en évidence les capacités de développement de calcul d'AWS.
En conséquence, HSBC met à jour son modèle de prévisions 2026/27, rehaussant de 3,5% les revenus d'AWS et d'environ 2% l'EBIT et le BPA d'Amazon dans son ensemble, tout en laissant ses estimations de dépenses d'investissement inchangées.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (52,7%) et de produits (47,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,3%), Allemagne (6,5%), Royaume-Uni (5,9%), Japon (4,7%) et autres (13,6%).
