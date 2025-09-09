Kone Oyj figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'ascenseurs, d'élévateurs et de portes automatiques. Le groupe développe parallèlement des prestations d'installation, de modernisation et de maintenance des équipements. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'équipements (40,6%) : portes automatiques, ascenseurs, escaliers, tapis roulants et systèmes de contrôle d'accès ; - prestations d'installation, de maintenance et de réparation (40,6%) ; - prestations de modernisation (18,8%). A fin 2024, le groupe dispose de 10 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (38,1%), Amériques (24,6%), Chine (22,8%) et Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (14,5%).