UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 65 E (contre 57 E). 'Nous prévoyons que Kone renouera avec une croissance des bénéfices à deux chiffres en 2026, soutenue par les résultats du premier semestre et les perspectives pour 2025, tandis que la valorisation est clairement attractive' indique UBS dans son étude du jour.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 30 fois et un rendement de près de 3%.
Kone : UBS relève son objectif de cours
Publié le 09/09/2025 à 16:12
