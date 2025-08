Coinbase, Pump.fun, Strategy… La justice s’attaque à l’industrie crypto américaine

L’essor réglementaire et institutionnel des cryptos aux États-Unis ne freine pas les litiges : les recours collectifs explosent. Selon Cornerstone, le 1er semestre 2025 cumule déjà presque autant de plaintes que toute l’année 2024.

Coinbase en première ligne :

Strategy (Michael Saylor) est visée pour opacité sur sa stratégie Bitcoin. Pump.fun, le launcher de memecoins, est accusé de pratiques assimilées à une “machine à sous truquée”. Bakkt aurait caché la perte de clients majeurs, dont Webull, qui représentait 73 % de ses revenus crypto. Même avec un cadre légal plus clair, les tensions juridiques montent dans l’écosystème. Une preuve que l’adoption ne rime pas forcément avec confiance.

Bitcoin : Strategy veut s’approprier 7% de l’offre totale — un pari risqué ?

Michael Saylor continue sa stratégie agressive : Strategy, ex-MicroStrategy, vise jusqu’à 7% de tous les BTC en circulation. L’entreprise en détient déjà 3%, soit près de 73 milliards de dollars. Pour atteindre 7%, elle devrait accumuler l’équivalent de 169 milliards.

Le problème ? Strategy finance ses achats à crédit et par émissions d’actions :

La menace : si le BTC chute fortement, la société pourrait être piégée par sa dette.. Saylor assume le risque, misant sur une hausse continue du bitcoin. Mais cette stratégie pourrait un jour se heurter aux réalités du marché.

Crypto trésoreries : les entreprises détiennent plus de 100 milliards de dollars en actifs numériques

C’est un seuil symbolique qui vient d’être franchi : les sociétés cotées détiennent désormais plus de 100 milliards de dollars en cryptomonnaies, selon Galaxy Research. Un phénomène qui s’accélère à mesure que les entreprises s’inspirent du modèle de Strategy.

Dans le détail :

Strategy domine avec 71,8 milliards de dollars de BTC et un profit latent de 28 milliards de dollars. En parallèle, la capitalisation boursière des crypto-trésoreries a quadruplé en un an, atteignant 174,5 milliards de dollars. Mais cette croissance rapide s’accompagne de risques, notamment la dépendance à l’évolution du cours du bitcoin.

SEC : le président Atkins lance “Project Crypto” pour révolutionner la régulation américaine

Le nouveau président de la SEC, Paul Atkins, vient de poser les bases d’un tournant historique. Lors d’un discours au America First Policy Institute, il a affirmé que la plupart des cryptomonnaies ne sont pas des valeurs mobilières. Une rupture majeure avec l’approche répressive de son prédécesseur, Gary Gensler.

Project Crypto vise à :

Tether : au-delà du stablecoin, une machine à cash

Tether a engrangé 4,9 milliards de dollars de bénéfices nets au deuxième trimestre 2025 — soit +277% comparé à la même période en 2024. Et déjà 5,7 milliards de dollars de profits cumulés depuis le début de l’année. Un nouveau sommet pour le géant de l’USDT, qui s’affirme trimestre après trimestre comme l’un des piliers — voire l’un des architectes — de la nouvelle finance globale.

