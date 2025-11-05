Pinterest chute de 20% après la publication de ses résultats du troisième trimestre. Les perspectives ne laissent place à aucun enthousiasme.

Pinterest est une plateforme de recherche et de découverte visuelle. Elle permet aux utilisateurs d’explorer, d’enregistrer et d’organiser des idées à travers des images et des vidéos.

Introduite en bourse en 2019, l’entreprise a connu une forte croissance. Son chiffre d’affaires a presque été multiplié par cinq en sept ans et elle était profitable l’an dernier. À première vue, les actionnaires pouvaient donc rester confiants.

Mais la concurrence s’intensifie. Les géants de la publicité en ligne (notamment Meta, Amazon, Alphabet, TikTok ou encore Reddit) prennent de plus en plus de place. Pinterest a du mal à suivre leur rythme de croissance. En parallèle, les budgets publicitaires diminuent. Les entreprises sont en effet confrontées à la hausse des coûts et aux droits de douane. Elles concentrent leurs investissements sur les plateformes les plus populaires, celles qui disposent d’une plus large audience et d’outils d’intelligence artificielle performants. Pinterest reste ainsi un acteur secondaire du marché publicitaire numérique avec environ 1% de part de marché aux États-Unis. Sa base d’annonceurs est limitée et sa dépendance aux marques chinoises et américaines de décoration freinent son expansion. Les grands détaillants chinois comme Temu et Shein subissent en effet la fin de l’exemption “de minimis”, qui leur permettait d’éviter les droits de douane sur les petits envois.

Au troisième trimestre, Pinterest a tout de même vu ses revenus progresser de 17% à 1,05 milliard de dollars. La croissance reste solide et devrait continuer d'être à deux chiffres sur les prochains trimestres. Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels continue d’augmenter ; il dépasse désormais 600 millions. Pour autant, les analystes s'inquiètent que les nouveaux utilisateurs ne puissent pas être monétisés au même rythme que les anciens. L’engagement peut être affecté par la montée en puissance des contenus d’intelligence artificielle et les grands modèles de langage. Contrairement à Meta, Pinterest ne parvient pas encore à améliorer ses prix publicitaires grâce à ces technologies.

Le lancement d’un assistant vocal pourrait offrir à Pinterest un moyen de se démarquer d’OpenAI. Ce projet demandera cependant des investissements importants et du temps avant d’apporter des résultats tangibles. Pour l’instant, la valorisation du titre demeure élevée. La chute du jour rappelle qu’à de tels niveaux, le marché ne laisse passer aucune déception.





