L'action London Stock Exchange Group (LSEG) grappille 0,6% à Londres, après le lancement ce jeudi d'un programme de rachat d'actions ordinaires pour une valeur totale allant jusqu'à 900 MGBP, conformément à ce qu'il avait annoncé fin février.
Dans le cadre du programme, le groupe de Bourses britannique a confié un mandat à Goldman Sachs pour réaliser ces rachats d'actions, qui commenceront immédiatement et prendront fin au plus tard le 29 juillet prochain.
La banque d'affaires américaine procèdera aux rachats d'actions, indépendamment de LSEG, à la Bourse de Londres et/ou sur le système multilatéral de négociation Turquoise. Le but du programme est de réduire le capital social de la société.
Pour rappel, ce programme fait suite à la publication, le 26 février, des résultats préliminaires de LSEG pour son exercice 2025 et à la conclusion du programme de rachat d'actions débuté le même jour avec Morgan Stanley.
London Stock Exchange Group Plc figure parmi les principales Bourses européennes. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- diffusion d'informations boursières et de données analytiques de marché (43,3%) ;
- prestations de négociation et intervention sur le marché des capitaux (37,1%) : exécution et gestion d'opérations sur les produits dérivés et au comptant. Le groupe propose parallèlement des prestations de cotation et de services technologiques, ainsi que des prestations de services de post-négociation (notamment prestations de services de compensation et de règlement de titres) ;
- développement de solutions et de services de gestion des risques (6,2%).
La répartition géographique des revenus est la suivante : Royaume-Uni (32,1%), Europe (13,8%), Etats-Unis (37,6%), Asie (11,4%) et autres (5,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.