LSEG lance son programme de rachat d'actions

L'action London Stock Exchange Group (LSEG) grappille 0,6% à Londres, après le lancement ce jeudi d'un programme de rachat d'actions ordinaires pour une valeur totale allant jusqu'à 900 MGBP, conformément à ce qu'il avait annoncé fin février.

Dans le cadre du programme, le groupe de Bourses britannique a confié un mandat à Goldman Sachs pour réaliser ces rachats d'actions, qui commenceront immédiatement et prendront fin au plus tard le 29 juillet prochain.



La banque d'affaires américaine procèdera aux rachats d'actions, indépendamment de LSEG, à la Bourse de Londres et/ou sur le système multilatéral de négociation Turquoise. Le but du programme est de réduire le capital social de la société.



Pour rappel, ce programme fait suite à la publication, le 26 février, des résultats préliminaires de LSEG pour son exercice 2025 et à la conclusion du programme de rachat d'actions débuté le même jour avec Morgan Stanley.