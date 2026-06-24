La volatilité reste forte autour des entreprises du secteur des puces, qui continuent à partir dans tous les sens en bourse. Les résultats de Micron, attendus ce soir après la clôture de Wall Street, sont attendus avec fébrilité. La séance du jour est censée être relativement calme sur les autres fronts, en attendant une grosse livraison d'indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis demain.

Ce matin, je pourrais vous refaire la tirade de la veille sur les variations spectaculaires et décérébrées de certaines catégories d'actions. Le secteur des semiconducteurs a encore connu une journée extrême, qui s'est soldée aux Etats-Unis par un plongeon de près de 8% de l'indice de référence sectoriel, l'ETF SOXX d'iShares. Dans son sillage, le Nasdaq 100 s'est enfoncé de 3,3%. Le Dow Jones est resté stoïque (-0,1%), ce qui illustre bien la concentration de la baisse. Pour afficher des gains hier, il fallait aller se cacher sur des indices riches en valeurs défensives. Le SMI Suisse et ses 36% de valeurs de la santé et de la consommation de base par exemple, qui s'est adjugé 0,45% pendant que le Stoxx Europe 600 lâchait 0,7%.

Pourquoi les actions du secteur des puces, le pari haussier le plus embouteillé du premier semestre, ont-elles subi une telle purge ? Comme d'habitude, la planète finance avance toutes sortes d'explications. A posteriori, c'est toujours plus simple.

La raison la plus évidente était dans la question : après un semestre de gains insolents, des dégagements interviennent à la mi-temps du match boursier 2026. Difficile d'aller contre cet argument protéiforme (nous ne le faisons d'ailleurs pas, comme l'explique très bien mon collègue Valentin Aufrand).

On entend aussi beaucoup parler de la posture plus ferme que prévu de la Fed vis-à-vis de l'inflation, qui implique des taux élevés plus longtemps, donc des conditions de financement plus dures. La thèse a aussi de l'intérêt, même s'il suffit de regarder le comportement du marché obligataire pour constater que ce scénario n'a rien d'une surprise. Le marché action comprend vite, mais le marché obligataire doit lui expliquer longtemps, selon la formule rendue célèbre par mon voisin Emile, économiste-amateur et récipiendaire à deux reprises du diplôme de la plus grosse courge du village.

Parmi les explications, on retrouve également la crainte de fond qui rattrape le mouvement à intervalle régulier : quelle est la rentabilité de tous ces investissements dédiés à l'IA ? Tous les investisseurs ont cette crainte dans un coin de la tête, mais il est difficile de résister aux sirènes des plus-values rapides. De surcroît, les projections de résultats des pelles et des pioches de l'IA font que leurs multiples de valorisation ne sont pas des appels à partir en courant. Le cas Micron l'illustre très bien : le dossier se paie 9 fois les bénéfices attendus en 2027. Moins que Carrefour, qui n'est pas l'archétype d'une valeur de croissance. Micron dont les résultats trimestriels sont attendus ce soir après la clôture de Wall Street. Surexposé par son calendrier décalé, puisque tout Wall Street a publié ses comptes depuis belle lurette, le spécialiste des puces mémoires dispose d'un énorme pouvoir de prescription pour déterminer si les semaines qui viennent ressembleront à l'été en pente douce plutôt qu'à une saison en enfer pour le compartiment IA.

J'ajoute un quatrième point qui me semble ne pas être étranger à la remontée des doutes sur l'écosystème IA, ses gagnants, ses perdants, ses profiteurs et ses charlatans. La société chinoise d'IA Zhipu a dévoilé une nouvelle version de son modèle d’intelligence artificielle open source, GLM-5.2, dont les performances se rapprocheraient des meilleurs modèles américains fermés, comme Claude 4.8 et GPT-5.5, tout en restant nettement moins coûteux à utiliser. Le modèle serait très performant sur les tâches longues de programmation et les flux de travail agentiques, deux des marqueurs les plus surveillés actuellement. Les progrès des solutions alternatives à ChatGPT et Anthropic reposent à intervalle régulier la question du modèle économique de l'industrie. On se souvient que la sortie d'une version très aboutie de DeepSeek, une autre IA chinoise très performante, avait secoué les indices technologiques américains en janvier 2025.

Le climat s'est donc à nouveau alourdi sur les marchés actions en attendant la publication de Micron ce soir. L'actualité macroéconomique ne semble pas avoir la capacité de changer la donne aujourd'hui, tant que la géopolitique moyen-orientale reste sous contrôle. Ce sera une autre paire de manches demain, avec une série de statistiques américaines longue comme un jour sans climatisation au bureau. Côté Asie-Pacifique ce matin, la tentative de rebond de début de séance n'a pas totalement avorté, mais elle a perdu de sa superbe. Au Japon, le Nikkei 225 perd 0,4% après avoir progressé pendant une partie de la séance. En Corée du Sud, le KOSPI conserve toutefois 3,5% de gains, mais l'indice avait chuté de 10% hier, pour l'un de ses cinq plus gros gadins de l'histoire. L'Australie et l'Inde gagnent un peu de terrain, pendant que Hong Kong est à l'équilibre. L'Europe pourrait tenter un rebond, elle aussi.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

10h00 : Ifo - climat des affaires (Allemagne) juin 2026 (Allemagne)

14h30 : Mises en chantier & permis mai 2026 (Etats-Unis)

16h00 : Ventes de logements neufs mai 2026 (Etats-Unis)

16h30 : Stocks pétroliers EIA (brut, essence, distillats) sem. du 20 juin (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Argenx : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1170 à 1180 USD.

Biomérieux : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 EUR.

Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 18 EUR à 17 EUR.

Hermès International : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 252 à 246 USD.

Medincell : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 43 EUR à 38 EUR.

OC Oerlikon: UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 3,55 à 3,80 CHF.

Poste Italiane : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 21,60 EUR à 35,20 EUR.

Truecaller : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 13 SEK à 16 SEK.

Vallourec : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 31,50 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

TotalEnergies envisage d'investir dans des oléoducs dans le Golfe pour contourner le détroit d'Ormuz, selon son PDG.

Airbus va inspecter 16 A380 après la découverte de fissures dans les ailes.

Le PDG de Leonardo se dit optimiste quant à l'obtention de l'aval de l'UE pour une fusion spatiale avec Airbus et Thales.

Orange a bouclé le rachat partiel de deux souches obligataires.

Veolia annonce le succès de son émission obligataire de 400 millions d'euros.

GTT remporte une nouvelle commande auprès du chantier naval Samsung Heavy Industries pour des systèmes de confinement cryogéniques.

Olivier Dussopt est nommé Président du Conseil d'administration d'Emeis et Laurent Guillot renouvelé dans ses fonctions de Directeur général.

Clariane place 333 millions d'euros d'obligations hybrides perpétuelles subordonnées, coupon 7,875% jusqu'en 2029.

Genfit valide la Phase 1b de son candidat GNS561 contre un cancer rare du foie et confirme le lancement de la Phase 2 fin 2026.

La Française de l'Energie découvre de l'hydrogène en Lorraine.

LightOn confirme la souscription intégrale de son financement obligataire de 4 millions d'euros.

THX Pharma nomme Sophie Jacq Lapointe à son conseil d'administration pour piloter son expansion internationale.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Le fonds de pension de BT Group a perdu 300 millions de livres sur Thames Water, selon le FT

UniCredit obtient le feu vert de la BCE pour l'absorption de sa filiale UniCredit SA/NV.

Deutsche Boerse sollicite une autorisation au titre des règles européennes sur les subventions pour le rachat d'Allfunds.

Des dirigeants de GSK, dont le président non exécutif, achètent des actions de la firme.

Ferrari nomme l'ex-patron de BMW Italie à la tête du marketing après le lancement de l'EV Luce.

Momenta , soutenu par Mercedes-Benz, prépare son introduction en Bourse à Hong Kong fin juin.

soutenu par Mercedes-Benz, prépare son introduction en Bourse à Hong Kong fin juin. Rolls-Royce décroche un contrat-cadre majeur avec Overmarine pour des solutions de passerelle intégrée, avec livraisons entre 2026 et 2029.

Banco BPM et BPM Vita sanctionnés par la Consob dans l'affaire Anima-Danish Compromise.

Kuehne und Nagel lève 400 millions de francs suisses en deux tranches via une émission obligataire.

L'autorité brésilienne de la concurrence approuve la fusion Subsea 7-Saipem sans restrictions.

Les principales publications du jour: The Berkeley.

D'Amérique du Nord

Cerebras chutait de 11% hors séance après ses prévisions.

Les puces d'IA de Nvidia voient leur prix plus que doubler sur le marché noir en Chine, selon le FT.

SpaceX fixe le prix de sa première émission de 25 milliards de dollars d'obligations senior.

Abbisko Therapeutics conclut un accord de R&D pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars avec Eli Lilly.

Alphabet, la société mère de Google, va remplacer Verizon dans l'indice Dow Jones.

Boeing remporte un contrat de l'US Air Force pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour des travaux sur des satellites.

Lockheed Martin obtient une modification de contrat de 8,4 milliards de dollars avec l'US Army.

FedEx anticipe une hausse de 11% de son chiffre d'affaires en 2026 après l'amélioration du bénéfice au quatrième trimestre grâce à une forte tarification.

Nike nomme David Denton, ancien directeur financier de Pfizer, à la tête de sa fonction finance.

Cerebras publie ses premiers résultats avec des marges inférieures à celles de ses rivaux des puces d'IA.

Ryan Cohen renonce à un plan de rémunération de 35 milliards de dollars chez GameStop et souhaite que la direction se concentre sur un projet de rachat d'eBay.

Les principales publications du jour: Micron Technology, Paychex, Raymond James Financial.

D'Asie et d'ailleurs

Samsung Electronics prévoit un programme de rachat d'actions de 90 000 milliards de wons (environ 51 milliards d'euros), selon Yonhap.

Rio Tinto vise une croissance triplée de sa production de lithium d'ici l'exercice 2028.

Le gouvernement sud-coréen discute avec Samsung et SK Hynix de nouveaux investissements majeurs dans les puces.

Petrobras et Pemex envisagent une exploration pétrolière commune.

envisagent une exploration pétrolière commune. Le fabricant chinois de modèles d’IA Zhipu envisage une levée de fonds de plusieurs milliards de dollars à Hong Kong après une flambée de 2 000% depuis son introduction en bourse en janvier.

envisage une levée de fonds de plusieurs milliards de dollars à Hong Kong après une flambée de 2 000% depuis son introduction en bourse en janvier. SoftBank va fabriquer des serveurs d'IA et des batteries dans l'ancienne usine de Sharp à partir de 2027.

Masayoshi Son prévoit de rester à la tête de SoftBank pendant encore au moins dix ans, renonçant à son projet de succession à l’approche de la soixantaine.

prévoit de rester à la tête de SoftBank pendant encore au moins dix ans, renonçant à son projet de succession à l’approche de la soixantaine. Alibaba poursuit le Pentagone pour contester sa désignation d'entreprise militaire chinoise.

Le fonds de pension brésilien Previ soutient Oliveira pour la présidence du conseil de Vale.

KDDI signale une fuite de données touchant plus de 14 millions de comptes e-mail.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.