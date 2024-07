Givaudan SA figure parmi les 1ers producteurs mondiaux d'arômes et de parfums. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - arômes (52,1%) : destinés à la production d'entremets salés plats préparés, snacks, soupes et sauces, viandes et volailles, de boissons (sodas, jus de fruits, boissons instantanées), de confiseries et de produits laitiers ; - parfums (47,9%) : destinés à la fabrication de produits cosmétiques et de produits de grande consommation (produits d'hygiène, produits ménagers, etc.). A fin 2023, le groupe dispose de 78 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), Europe (29%), Asie-Pacifique (24,6%), Amérique du Nord (23,9%), Amérique latine (12,3%), Afrique et Moyen Orient (9%).

Secteur Chimie de spécialité