Oddo BHF remonte son objectif de cours sur Soitec, l'action progresse
Soitec gagne 1,4% à près de 149 EUR, aidé par Oddo BHF qui, tout en maintenant son opinion "neutre", remonte son objectif de cours de 125 EUR à 150 EUR, après avoir eu plusieurs échanges avec les dirigeants à la suite de la publication des résultats annuels fin mai, dont un roadshow à New York jeudi dernier.
Le bureau d'études rapporte que "des perspectives très positives sont mises en avant sans être quantifiées" sur le sujet de la photonique, avec notamment une forte accélération de la demande, d'importantes capacités de production disponibles et des réservations de capacités pour les clients qui devraient être prochainement finalisées.
Estimant que "la forte accélération de la demande en photonique observée au cours des deux derniers mois doit permettre à Soitec de retrouver dès cette année le chemin de la croissance", Oddo BHF relève ses prévisions de résultats (+18% en moyenne sur l'EBITDA pour les deux prochains exercices).
"Seule la valorisation explique notre recommandation neutre sur la valeur depuis fin avril. Il faut se projeter à l'horizon 2030 avec un CA multiplié par cinq dans la photonique pour justifier un potentiel significatif sur le cours de Bourse actuel. Ce scénario n'est pas impossible, mais la moindre déception serait lourde de conséquences", ajoute-t-il.
Soitec est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. Avec près de 4 300 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité.
Soitec dispose de sites industriels, de centres de R&D et de bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.