Oddo BHF remonte son objectif de cours sur Soitec, l'action progresse

Soitec gagne 1,4% à près de 149 EUR, aidé par Oddo BHF qui, tout en maintenant son opinion "neutre", remonte son objectif de cours de 125 EUR à 150 EUR, après avoir eu plusieurs échanges avec les dirigeants à la suite de la publication des résultats annuels fin mai, dont un roadshow à New York jeudi dernier.

Le bureau d'études rapporte que "des perspectives très positives sont mises en avant sans être quantifiées" sur le sujet de la photonique, avec notamment une forte accélération de la demande, d'importantes capacités de production disponibles et des réservations de capacités pour les clients qui devraient être prochainement finalisées.



Estimant que "la forte accélération de la demande en photonique observée au cours des deux derniers mois doit permettre à Soitec de retrouver dès cette année le chemin de la croissance", Oddo BHF relève ses prévisions de résultats (+18% en moyenne sur l'EBITDA pour les deux prochains exercices).



"Seule la valorisation explique notre recommandation neutre sur la valeur depuis fin avril. Il faut se projeter à l'horizon 2030 avec un CA multiplié par cinq dans la photonique pour justifier un potentiel significatif sur le cours de Bourse actuel. Ce scénario n'est pas impossible, mais la moindre déception serait lourde de conséquences", ajoute-t-il.