OpenAI rachète Ona pour renforcer son assistant de programmation Codex

OpenAI a annoncé l'acquisition d'Ona, une start-up spécialisée dans les environnements cloud sécurisés permettant aux agents d'intelligence artificielle d'accéder à des outils, systèmes et données contextuelles. Cette technologie doit renforcer les capacités de Codex, l'assistant de programmation d'OpenAI, en lui permettant de gérer des tâches plus longues et plus complexes, notamment dans des environnements professionnels. Les modalités financières de l'opération n'ont pas été communiquées.

Une fois la transaction finalisée, les équipes d'Ona rejoindront OpenAI au sein de la division Codex. Selon Johannes Landgraf, directeur général d'Ona, cette intégration représente une opportunité d'étendre l'impact de la technologie développée par la jeune entreprise. OpenAI indique par ailleurs que Codex compte désormais plus de 5 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, contre 3 millions en avril, dans un contexte de forte adoption des outils de programmation assistés par l'IA.



Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider l'avance technologique d'OpenAI face à des concurrents comme Anthropic et son assistant Claude Code. Le groupe a multiplié les rachats ces derniers mois, notamment dans la cybersécurité, les technologies médicales et les interfaces d'IA. L'opération intervient également alors qu'OpenAI et Anthropic préparent tous deux leur entrée en Bourse après avoir déposé confidentiellement leurs dossiers auprès du régulateur américain.