OpenAI rachète Ona pour renforcer son assistant de programmation Codex
OpenAI a annoncé l'acquisition d'Ona, une start-up spécialisée dans les environnements cloud sécurisés permettant aux agents d'intelligence artificielle d'accéder à des outils, systèmes et données contextuelles. Cette technologie doit renforcer les capacités de Codex, l'assistant de programmation d'OpenAI, en lui permettant de gérer des tâches plus longues et plus complexes, notamment dans des environnements professionnels. Les modalités financières de l'opération n'ont pas été communiquées.
Une fois la transaction finalisée, les équipes d'Ona rejoindront OpenAI au sein de la division Codex. Selon Johannes Landgraf, directeur général d'Ona, cette intégration représente une opportunité d'étendre l'impact de la technologie développée par la jeune entreprise. OpenAI indique par ailleurs que Codex compte désormais plus de 5 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, contre 3 millions en avril, dans un contexte de forte adoption des outils de programmation assistés par l'IA.
Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider l'avance technologique d'OpenAI face à des concurrents comme Anthropic et son assistant Claude Code. Le groupe a multiplié les rachats ces derniers mois, notamment dans la cybersécurité, les technologies médicales et les interfaces d'IA. L'opération intervient également alors qu'OpenAI et Anthropic préparent tous deux leur entrée en Bourse après avoir déposé confidentiellement leurs dossiers auprès du régulateur américain.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.