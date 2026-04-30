Premier trimestre difficile pour Akwel

L'équipementier automobile français a publié un chiffre d'affaires en baisse de 19,1% pour le premier trimestre 2026. Malgré ce repli, le groupe conserve une structure financière solide avec une trésorerie dépassant les 145 millions d'euros.

Un début d'année sous pression



Le spécialiste du management des fluides et des mécanismes a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 206,8 millions d'euros entre janvier et mars 2026, contre 255,6 millions d'euros un an plus tôt. A périmètre et taux de change constants, la baisse est de 16,2%, pénalisée par un effet de change défavorable de 7,4 millions d'euros, principalement lié à la faiblesse du dollar américain.



Cette contre-performance s'explique en grande partie par l'arrêt programmé de certaines lignes de production historiques. L'activité Dépollution s'effondre ainsi de -67,4% suite à la fin de série des réservoirs SCR (systèmes de réduction catalytique sélective). Le segment Carburant accuse également un recul marqué de 20,6%.



Analyse géographique : l'Asie, seule zone de résistance



La répartition géographique du chiffre d'affaires témoigne des difficultés sur les marchés occidentaux. Dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), le principal moteur du groupe, l'activité a chuté de 22,5% (132,3 millions d'euros). Dans la zone Amérique, les ventes reculent de -13,8% (65,9 millions d'euros). En Asie, seule note positive, la région affiche une légère croissance de +1,8% (8,6 millions d'euros).



Un bilan solide



Si l'activité commerciale ralentit, la gestion financière d'Akwel demeure prudente et rigoureuse. L'équipementier affiche une trésorerie globale de 145,1 millions d'euros (incluant 40,9 millions d'euros de comptes à terme), en légère progression de 3,1 millions d'euros par rapport à la clôture de l'exercice 2025.

Le groupe a également réduit la voilure sur ses investissements, limités à 4,9 millions d'euros ce trimestre, contre 8,6 millions d'euros l'an passé, signe d'une volonté de préserver ses liquidités dans un environnement incertain.



Perspectives 2026 : la prudence est de mise



Pour l'ensemble de l'exercice 2026, la direction d'Akwel a confirmé ses prévisions de repli. Le groupe table sur une baisse de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 12% et 15%. Cette anticipation reflète les incertitudes persistantes de la production automobile mondiale et la phase de transition du portefeuille produits de l'entreprise vers les véhicules électriques.