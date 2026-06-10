Lakefront Biotherapeutics a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions, dans le cadre duquel la société pourra racheter des actions ordinaires pour un montant total maximal de 50 millions d'euros.
Aaron Cox, le directeur financier de Lakefront Biotherapeutics, a précisé : "dans le cadre de la transaction annoncée avec Gilead en mars 2026, nous avons obtenu la possibilité de racheter jusqu'à 150 millions de dollars d'actions, sous réserve de disposer de réserves distribuables suffisantes. Nous sommes heureux de lancer ce processus avec un programme initial de 50 millions d'euros".
Après cette annonce, les analystes de KBC Securities ont confirmé leur recommandation à accumuler sur le titre, avec une cible de cours de 37 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 52%.
Lakefront Biotherapeutics NV (ex Galapagos NV) est une société de biotechnologie créée dans le but de proposer des médicaments efficaces aux patients atteints de maladies graves dans des domaines thérapeutiques où les besoins ne sont pas satisfaits. La société combine une expertise de classe mondiale en matière de transactions avec des capitaux afin d'identifier, d'acquérir et de développer des opportunités prometteuses susceptibles de créer de la valeur pour les patients et les actionnaires. En appliquant une approche de sélection d'actifs indépendante de la modalité thérapeutique et en faisant preuve de flexibilité opérationnelle, Lakefront Biotherapeutics NV donne la priorité aux programmes en oncologie, en immunologie et en inflammation présentant une preuve de concept clinique claire dans des domaines émergents.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.