ABC-MART,INC. est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la vente, à la planification et au développement de chaussures. La société opère dans deux segments régionaux, notamment le marché intérieur et l'étranger. Elle vend des chaussures, des accessoires et des vêtements sous les marques HAWKINS, VANS, saucony, DANNER, NUOVO Collection et White's Boots par l'intermédiaire des magasins de chaussures ABC-MART, tant au Japon qu'à l'étranger. La société est également engagée dans la planification, la fabrication et la vente de produits, ainsi que dans l'exploitation des magasins de détail DANNER aux États-Unis.

Secteur Détaillant habillement et accessoires