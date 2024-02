AbraSilver Resource Corp. est une société d'exploration de l'argent et de l'or basée au Canada. La société se concentre sur l'avancement rapide de son projet argent-or Diablillos, qu'elle détient à 100 %, dans la province argentine de Salta, propice à l'exploitation minière. Son projet comprend Diablillos, La Coipita, Arcas Copper / Gold Project et Aguas Perdidas. Le projet Diablillos est une propriété de 7 919 hectares (ha) située dans la région argentine de la Puna, qui est l'extension méridionale de l'Altiplano du sud du Pérou, de la Bolivie et du nord du Chili. Le projet La Coipita, situé dans la province de San Juan, en Argentine, une région favorable à l'exploitation minière. Le projet La Coipita s'étend sur plus de 70 000 hectares dans la prolifique ceinture porphyrique-épithermale du Miocène. Le projet Arcas Copper / Gold est situé à environ 245 kilomètres au nord-est de la ville d'Antofagasta. La société détient 100 % du projet Aguas Perdidas, d'une superficie de 6 300 hectares, dans la province de Chubut, en Argentine, à environ 137 km au sud-ouest du projet Navidad de Pan American.

