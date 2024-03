Accent Group Limited est un détaillant et distributeur de chaussures à intégration numérique basé en Australie. La société exploite environ 760 magasins et environ 36 sites Web à travers différentes bannières de vente au détail, ainsi que des droits de distribution pour 18 marques internationales en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les secteurs géographiques de la société comprennent l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les enseignes et marques de la société comprennent The Athlete's Foot (TAF), Platypus Shoes, Hype DC, Skechers, Merrell, CAT, Vans, Dr. Martens, Saucony, Timberland, Hoka One One, Superga, Kappa, Palladium, Supra, Subtype, The Trybe, Stylerunner, Glue Store et Autry. Ses filiales comprennent The Athlete's Foot Australia Pty Ltd, RCG Brands Pty Ltd, RCG Retail Pty Ltd, TAF eStore Pty Ltd, Accent Store Development Pty Ltd, Hype DC Pty Ltd, Subtype Pty Ltd, Accent Active (NZ) Limited et Accent Lifestyle (NZ) Limited.

Secteur Détaillant habillement et accessoires