Adaptive Biotechnologies Corporation est une société de biotechnologie au stade commercial. La société se concentre sur l'utilisation de la biologie du système immunitaire adaptatif pour transformer le diagnostic et le traitement des maladies. Sa plateforme de médecine immunitaire (IM) combine un ensemble de techniques de chimie, de biologie computationnelle et d'apprentissage automatique pour générer des données immunomiques cliniques permettant de décoder le système immunitaire adaptatif. Son produit de diagnostic clinique, clonoSEQ, est utilisé pour la détection et le suivi de la maladie résiduelle minimale (MRD) chez les patients atteints de myélome multiple (MM), de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B (LLA) et de leucémie lymphocytaire chronique (LLC). Il est également disponible sous forme de test développé en laboratoire (LDT) validé par la CLIA pour les patients atteints d'autres cancers lymphoïdes, y compris le lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL). L'activité d'IM se compose de deux domaines : IM Pharma Services et Drug Discovery. Son immunoSEQ utilise la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) contrôlée par biais pour séquencer les récepteurs immunitaires à partir de l'ADN.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale