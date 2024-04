Adient PLC est un fournisseur de sièges automobiles. Les solutions de sièges automobiles de la société comprennent des systèmes de sièges complets, des armatures, des mécanismes, de la mousse, des appuie-tête, des accoudoirs et des revêtements. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de systèmes de sièges et de composants pour les voitures particulières, les véhicules commerciaux et les camionnettes, y compris les fourgonnettes, les pick-up et les véhicules utilitaires sport/crossover. La société gère ses activités sur une base géographique et opère dans trois secteurs d'activité : Les Amériques, qui comprennent l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ; l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), et l'Asie-Pacifique/Chine (Asie). La société exploite environ 200 sites de fabrication ou d'assemblage en propriété exclusive ou majoritaire, avec des activités dans environ 29 pays. La société fournit des pièces de production et de service à ses clients dans le cadre de programmes pluriannuels.

