Advantage Solutions Inc. est un fournisseur de solutions externalisées pour les entreprises de biens de consommation et les détaillants. Ses secteurs d'activité comprennent les ventes et le marketing. Le secteur des ventes fournit à ses clients une gamme de solutions externalisées pour améliorer les ventes dans les canaux traditionnels de la vente au détail, de la restauration et du commerce électronique. Ses principaux services de vente comprennent les services centrés sur la marque et les services centrés sur le détaillant. Les services centrés sur la marque comprennent la gestion des relations avec le siège, l'analyse, la connaissance et l'intelligence, l'administration et le merchandising centré sur la marque. Elle gère une gamme de médias, de plateformes de merchandising et d'affichage pour les détaillants, y compris des programmes circulaires multi-fabricants, une plateforme d'affichage en magasin pour les marques de produits périssables avec des unités de réfrigération dans des endroits très fréquentés, et un réseau de publicités sur des piédestaux à l'entrée et à la sortie des principaux détaillants. Le segment marketing aide les marques et les détaillants à atteindre les consommateurs par le biais de deux plateformes : les services centrés sur la marque et les services centrés sur le détaillant.

Secteur Publicité et marketing