Airbus : soutien à l'expédition maritime Polar POD

Airbus annonce que sa Fondation a signé un accord avec l'expédition maritime Polar POD, menée par l'organisation à but non lucratif 'Océan Polaire' de Jean-Louis Etienne, pour soutenir à la fois le programme scientifique et la phase opérationnelle de la mission.



La Fondation Airbus fournira l'accès à des produits et services tels que les données satellitaires d'observation de la Terre, ainsi que des capacités supplémentaires pour des télécommunications fiables à haut débit.



L'expédition vise à mieux comprendre la dynamique environnementale et climatique mondiale, en surveillant sur plusieurs années l'océan austral à l'aide du Polar POD, navire propulsé par le courant circumpolaire antarctique, les voiles et l'énergie éolienne.



