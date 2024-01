Al-Dawaa Medical Services Co est une entité basée en Arabie Saoudite dont l'activité principale est la vente de produits pharmaceutiques et de soins de santé. La société opère au travers de six divisions : Soins de beauté, Soins personnels, Santé et bien-être, Médecine et traitements, Maman et bébé et Vitamines et nutrition saine. La division Soins de beauté vend des accessoires de beauté, des lentilles de contact, des parfums, des soins du visage et des cheveux, etc. Les produits de soins personnels comprennent les soins du corps et de la peau, les déodorants, les produits de soins des mains et des pieds, les soins bucco-dentaires. Les produits de santé et de bien-être comprennent les dispositifs médicaux, les soins gériatriques, les appareils orthopédiques et les soutiens, les produits de soins à domicile, les produits de sport et de remise en forme. Les produits de médecine et de traitement comprennent les médicaments contre la douleur, les médicaments contre la toux, le rhume et les allergies, les produits d'hygiène dentaire et buccale, les produits pour enfants et nourrissons et les médicaments prescrits. Les produits pour mères et bébés comprennent une gamme de produits pour mères et bébés. Les produits Vitamines et nutrition saine proposent des vitamines et suppléments pour hommes, des aliments sains, des produits pour la santé des os, etc.

Secteur Pharmacies