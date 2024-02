Alfa Laval AB est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes industriels de chauffage, de refroidissement, de séparation et de transport de matières (huiles, eaux, substances chimiques et alimentaires, boissons, médicaments, etc.). L'activité s'organise essentiellement autour de 2 familles de produits : - systèmes de traitement de liquides et de solides : systèmes de refroidissement, d'évaporation, d'extraction, de séchage, etc. destinés principalement aux industries agroalimentaire, pharmaceutique, pétrochimique et énergétique ; - équipements de processus de production : décanteurs, échangeurs de chaleur, pompes, valves, systèmes de filtrage d'air et de liquides, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (2,3%), Europe (33,9%), Chine (13,7%), Corée du Sud (7,3%), Asie (16,4%), Etats-Unis (16,9%), Amérique du Nord (2,1%), Amérique latine (4,6%), Océanie (1,3%) et Afrique (1,5%).

Secteur Machines et équipements industriels