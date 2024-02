Le groupe chinois Alibaba Group Holding a manqué mercredi les estimations des analystes pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre, pénalisé par une forte concurrence et une reprise économique hésitante dans la deuxième économie mondiale.

Les actions d'Alibaba cotées en bourse aux États-Unis ont chuté de près de 6 %, le plan de rachat de 25 milliards de dollars d'actions de la société n'ayant pas réussi à susciter l'enthousiasme des investisseurs.

Les actions d'Alibaba à Hong Kong étaient en baisse de 5,4 % au début de la journée de jeudi.

L'entreprise est confrontée à une forte concurrence de la part de rivaux tels que Douyin et PDD Holdings, qui ont modifié le paysage du commerce électronique en vendant des articles à bas prix et à prix réduits tout au long de l'année.

En mars dernier, Alibaba a annoncé qu'elle se scinderait en six unités afin de lutter contre le ralentissement de la croissance de ses bénéfices, ce qui constitue la plus grande restructuration de ses 24 années d'existence. Mais quelques mois plus tard, le projet de scission et d'introduction en bourse de l'unité "cloud" a été abandonné en raison des incertitudes liées aux restrictions imposées par les États-Unis sur les exportations vers la Chine de puces utilisées dans les applications d'intelligence artificielle.

"Notre priorité absolue est de relancer la croissance de nos activités principales, le commerce électronique et l'informatique dématérialisée", a déclaré mercredi le PDG Eddie Wu. M. Wu, PDG du groupe depuis septembre, supervise directement la branche nationale du commerce électronique et l'unité d'informatique en nuage d'Alibaba.

Le résultat net d'Alibaba attribuable aux actionnaires ordinaires s'est élevé à 14,4 milliards de yuans (2 milliards de dollars) et le résultat net à 10,7 milliards de yuans, en baisse de 77 %, principalement en raison des changements d'évaluation des investissements en actions et des dépréciations liées à l'opérateur d'hypermarchés Sun Art et au service de streaming vidéo en ligne Youku.

"Ils (Alibaba) ont indiqué que 2024 serait une année d'investissement ... donc la rentabilité diminuera probablement à cause de cela", a déclaré Bo Pei, analyste chez US Tiger Securities.

Le chiffre d'affaires des groupes Taobao et Tmall n'a augmenté que de 2 % au cours du trimestre, en tenant compte des événements de vente de fin d'année tels que la Journée des célibataires, qui ont traditionnellement donné un coup de pouce aux sites d'achat en ligne.

Lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, les dirigeants ont déclaré qu'il y avait des signes précoces de reprise du volume brut de marchandises (GMV) de Taobao et Tmall Group.

"Notre stratégie est axée sur l'augmentation de la fréquence d'achat, si nous y parvenons, nous obtiendrons une meilleure croissance du GMV", a déclaré M. Wu.

La société rivale PDD, qui possède Pinduoduo et la plateforme Temu axée sur l'étranger, a dépassé Alibaba le 1er décembre pour devenir la société chinoise de commerce électronique ayant la plus grande valeur, après que Morgan Stanley a abaissé la note d'Alibaba en raison d'inquiétudes concernant le ralentissement du redressement de ses activités dans le nuage et de ses revenus de gestion de la clientèle.

Au cours de ce trimestre, les dirigeants ont également semblé s'inquiéter du potentiel à court terme des offres publiques de vente pour sa logistique Cainiao et son activité d'épicerie Freshippo, déclarant que ces introductions en bourse avaient toujours été soumises aux conditions du marché qui, actuellement, n'étaient pas en mesure de refléter la valeur intrinsèque de ces entreprises.

La semaine dernière, des sources ont déclaré à Reuters qu'Alibaba cherchait à vendre un certain nombre d'actifs dans le secteur de la consommation, notamment Freshippo, qui s'est engagé dans une guerre des prix avec la chaîne d'adhésion Sam's Club de Walmart, ce qui a conduit les deux parties à réduire les prix des articles les plus demandés.

Un porte-parole de Freshippo a démenti les informations faisant état d'une vente potentielle.

Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats, le président d'Alibaba, Joe Tsai, a déclaré qu'il était "logique" de se retirer de certaines activités traditionnelles de vente au détail physique figurant dans son bilan, "mais cela prendra du temps en raison des conditions de marché difficiles".

La branche Commerce numérique international d'Alibaba (AIDC), qui exploite diverses places de marché de détail et de gros, dont AliExpress et Alibaba.com, a enregistré de bons résultats, les commandes sur AliExpress ayant augmenté de 60 % sur l'année.

"Il y a un énorme potentiel pour AIDC d'augmenter la pénétration dans de nombreux marchés", a déclaré le directeur général de l'unité, Jiang Fan, lors de la conférence téléphonique avec les analystes. (1 $ = 7,1941 yuans chinois) (Reportage de Harshita Varghese, Savyata Mishra et Casey Hall ; Rédaction de Himani Sarkar, Sriraj Kalluvila, Emelia Sithole-Matarise, Louise Heavens, Elaine Hardcastle)