Allegro.eu S.A. est spécialisé dans la distribution en ligne de produits grand public. La société exploite une plateforme de commerce électronique permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. En outre, Allegro.eu S.A. propose une plateforme de comparaison des prix.

Indices liés STOXX EUROPE 600 (EUR)