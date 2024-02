ALLIANZ : Oddo BHF remonte son objectif de cours

Après la publication des résultats annuels vendredi dernier, Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Allianz avec un objectif de cours remonté de 276 à 281 euros, pour intégrer notamment la baisse du coût du capital.



Le bureau d'études met en avant le choix de l'assureur allemand de prioriser le dividende au sein de sa politique de retour de capital : il va ainsi distribuer un dividende de 13,8 euros par action au titre de 2023, un niveau très supérieur aux attentes.



'Allianz va continuer de bénéficier de dynamiques opérationnelles favorables, avec un retour de capital attractif, le groupe pouvant potentiellement, selon nous, augmenter son niveau de SBB (rachats d'actions) d'ici la fin de l'année ou dans le futur', ajoute-t-il.



