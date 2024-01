Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté de plus de 1 % mercredi, les prévisions de coûts croissants de l'intelligence artificielle des géants de la technologie Alphabet et Microsoft ayant déçu les investisseurs, entraînant une baisse des actions des mégacapitaux et des puces, tandis que tous les regards étaient tournés vers la décision de politique américaine attendue plus tard dans la journée.

Alphabet a chuté de 5,6 % dans les échanges avant bourse après que l'entreprise ait annoncé des ventes de publicité pour les fêtes de fin d'année inférieures aux attentes et qu'elle ait prévu des dépenses plus élevées cette année pour des éléments tels que les serveurs pour alimenter l'intelligence artificielle.

Microsoft a également perdu 1,5 % après avoir prévu une augmentation des coûts de développement de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle qui a éclipsé les résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

"Dans le cas d'Alphabet, et peut-être aussi de Microsoft, le marché a maintenant peur que les investissements dans l'intelligence artificielle continuent de s'accumuler", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

"Ces entreprises signalent depuis un certain temps que des investissements sont nécessaires, mais cela semble être tombé dans l'oreille d'un sourd jusqu'à présent.

Ces résultats et prévisions, associés à l'avertissement sur la croissance de Tesla la semaine dernière, ont ravivé l'attention sur les risques liés à la pondération excessive des "Sept Magnifiques" dans le S&P 500, qui ont collectivement poussé l'indice de référence à des niveaux record.

Apple, Meta Platforms et Amazon.com , qui doivent publier leurs résultats jeudi, ont chuté de 0,7 % à 2,7 %. Ensemble, ils forment le "Magnificent Seven" avec Tesla, Microsoft, Alphabet et Nvidia.

Advanced Micro Devices a chuté de 6,6 %, car les prévisions de revenus du fabricant de puces pour le premier trimestre et une augmentation de 1,5 milliard de dollars des prévisions pour les processeurs d'intelligence artificielle n'ont pas répondu aux attentes.

Les autres puces Nvidia, Intel, Broadcom et Marvell Technology ont reculé de 1,1 % à 2,7 %.

Parmi les autres résultats importants, Boeing, Mastercard, Phillips 66 et Thermo Fisher Scientific sont attendus avant l'ouverture du marché, tandis que Qualcomm et Align Technology sont attendus après la clôture du marché.

Environ 78,5 % des sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent ont dépassé les attentes, contre une moyenne à long terme de 67 %, selon les données du LSEG de mardi.

L'attention se porte désormais sur la première décision de politique monétaire de la Réserve fédérale cette année, à 14 heures (heure de l'Est), dont on s'attend généralement à ce qu'elle maintienne les taux d'intérêt.

L'amélioration des perspectives d'inflation augmentant la possibilité d'un assouplissement de la politique tôt ou tard, les investisseurs seront à l'affût de tout indice sur la date de la première réduction des taux américains cette année, un autre élément clé qui pourrait déterminer le sort des valeurs technologiques et des valeurs proches de la technologie, qui sont fortement pondérées.

Le rapport ADP sur l'emploi national pour le mois de janvier, attendu avant l'ouverture du marché, sera également analysé pour obtenir de plus amples informations sur la force du marché du travail américain après que le rapport JOLTS de mercredi ait signalé une augmentation inattendue des ouvertures d'emploi en décembre.

À 5:21 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 32 points, ou 0,08%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 25,75 points, ou 0,52%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 216,25 points, ou 1,23%.

Entre autres, Tesla a perdu 2,9 %. Un juge du Delaware a rejeté la rémunération record de 56 milliards de dollars versée par Elon Musk à Tesla.

Mondelez International a perdu 2,8 %, car les hausses de prix ont pesé sur les volumes, réduisant la demande pour les chocolats et les biscuits salés de la société mère Cadbury. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Shinjini Ganguli)