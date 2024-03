alstria office REIT AG est une société d'investissement immobilier (REIT) basée en Allemagne qui se concentre sur l'acquisition, la possession et la gestion d'immobilier de bureaux en Allemagne. Les opérations immobilières de la société couvrent la gestion des actifs, la gestion immobilière et technique, ainsi que la planification des bureaux. Elle possède un portefeuille d'environ 120 propriétés à travers l'Allemagne à Hambourg, Berlin, Bonn, Detmold, Dortmund, Dresde, Dusseldorf, Erfurt, Essen, Francfort, Halle, Hanovre, Iéna, Cologne, Leipzig, Magdebourg, Mannheim, Munich, Neuss, Nuremberg, Potsdam, Stuttgart, Wiesbaden, Wuppertal, Wurzbourg et Zwickau.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial