Altamir : Assystem, GTT, ID Logistics... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

Le 13 mars 2024 à 18:36 Partager

Air France

Air France-KLM et Air France confirment avoir formé deux pourvois en annulation devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de deux arrêts rendus en décembre 2023 par le Tribunal de l'Union européenne annulant deux décision de la Commission de 2020 et 2021 "approuvant plusieurs mesures d'aides d'État accordées par la France pendant la crise du Covid-19". Air France-KLM "rappelle" que les deux sociétés "ont remboursé la totalité des aides reçues, en conformité avec le cadre juridique applicable".



Altamir

La société cotée de private equity dévoilera ses résultats annuels.



Assystem

Assystem a dévoilé un résultat net consolidé de 102,8 millions d'euros en 2023 contre 49,9 millions d'euros en 2022. Les comptes de 2023 intègrent 70,9 millions d'euros de variation de juste valeur sur la participation de 5% dans Framatome, qui a été cédée. Le résultat opérationnel d'activité groupe international d'ingénierie a augmenté de 13,3% à 37,4 millions d'euros, soit 6,5% de marge opérationnelle contre 6,7% en 2022. Assystem souligne que l'année a été "marquée par les effets de la campagne de recrutements en avance de phase engagée dès fin 2022 pour assurer la croissance du groupe".



bioMérieux

Le spécialiste diagnostic in vitro rendra compte de ses résultats annuels.



Bolloré

Le groupe annoncera ses résultats annuels.



Carrefour

Carrefour annonce l'évolution de la composition de son Conseil d'administration. Il a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale, qui se réunira le 24 mai 2024, de renouveler les mandats d'administrateurs de Cláudia Almeida e Silva, Aurore Domont et Patricia Moulin-Lemoine ainsi que de Philippe Houzé, Stéphane Israël, Stéphane Courbit et Arthur Sadoun pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.



Engie/GTT

Engie annonce son intention de couvrir intégralement son exposition économique au titre de sa participation résiduelle dans Gaztransport & Technigaz ("GTT") par la conclusion de contrats de vente à terme d'une durée de 18 mois avec Morgan Stanley Europe SE et Natixis portant sur près de 2 millions d'actions GTT. Cette participation représente environ 5,38% du capital social de GTT.



ID Logistics

En 2023, ID Logistics a poursuivi l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un Ebitda courant en hausse de 16,6% à 434,7 millions d'euros. La marge d'Ebitda courant a progressé de 80 points de base à 15,8%. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 16,3% à 125,8 millions d'euros. Les activités à l'international poursuivent leur progression avec une marge opérationnelle de 4,7% en 2023, en hausse de 30 points de base par rapport à 2022. Le groupe enregistre une nouvelle augmentation de sa marge opérationnelle à 4,6% en 2023.



Infotel

Le résultat net part du groupe d'Infotel a reculé de 11% à 18,1 millions d'euros en 2023. Le résultat opérationnel courant (hors actions gratuites) du spécialiste de la transformation digitale des grands comptes en Europe a baissé de 7,7% à 27,5 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 8,9% contre 9,9% en 2022. Le chiffre d'affaires a progressé de 2,4% à 307,5 millions d'euros.



Jacquet Metals

Les ventes en 2023 de Jacquet Metals s'élèvent à 2,23 milliards d'euros. Elles sont inférieures de 16,9% à celles enregistrées un an auparavant (2,68 milliards d'euros). En 2023, l'Ebitda courant s'établit à 134 millions d'euros, représentant 6% du chiffre d'affaires contre 312 millions d'euros en 2022 (11,6% du chiffre d'affaires). En 2023, le résultat opérationnel courant s'élève à 99 millions d'euros (4,5% du chiffre d'affaires) contre 263 millions d'euros l'année dernière. Le résultat net part du groupe ressort à 51 millions d'euros contre 180 millions d'euros il y a un an.



Quantum Genomics

Quantum Genomics affiche une perte nette de 3,2 millions d'euros au 31 décembre 2023. La medtech dispose d'une trésorerie disponible de 3,50 millions d'euros au 31 décembre 2023, contre 10,40 millions d'euros au 31 décembre 2022. Le PDG Jean-Philippe Milon évoque une "année de refondation" après l'arrêt du développement de firibastat et la période de restructuration qui a suivi. Il invite les actionnaires à voter "massivement" lors de l'assemblée générale du 24 avril en faveur du rapprochement avec ExactCure annoncé en décembre 2023.



Showroomprive.com

Le groupe spécialisé dans le smart shopping présentera ses résultats annuels.



SQLI

L'agence digitale internationale dévoilera ses résultats annuels.