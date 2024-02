Ameresco, Inc. est un intégrateur de technologies propres et un développeur, propriétaire et exploitant d'actifs d'énergie renouvelable. Le portefeuille complet de la société comprend l'efficacité énergétique, l'amélioration des infrastructures, la durabilité des actifs et les solutions d'énergie renouvelable. Les segments de la société comprennent les régions des États-Unis, le gouvernement fédéral des États-Unis, le Canada, les carburants de remplacement et tous les autres segments. Les secteurs Régions des États-Unis, Fédéral des États-Unis et Canada de la société offrent des produits et des services d'efficacité énergétique, qui comprennent la conception, l'ingénierie et l'installation d'équipements et d'autres mesures. Le secteur des carburants de substitution vend de l'électricité et du gaz naturel renouvelable (GNR) dérivé du biométhane à partir d'installations à petite échelle qu'il possède et exploite, et fournit des services d'exploitation et de maintenance (O&M) pour les installations à petite échelle de GNR appartenant à des clients. La catégorie "Tous les autres" propose des services de gestion de l'énergie pour les entreprises, des services de conseil, des produits et des services d'efficacité énergétique en dehors des États-Unis et du Canada.

Indices liés Russell 2000