American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. est un fournisseur d'équipements automobiles et de mobilité. La société conçoit, développe et fabrique des technologies de transmission et de formage des métaux pour les véhicules électriques, hybrides et à combustion interne. La société opère à travers deux segments : Driveline et Metal Forming. Les produits du segment Driveline consistent principalement en des essieux avant et arrière, des arbres de transmission, des différentiels, des modules d'embrayage, des systèmes d'arbre d'équilibrage, des technologies de déconnexion de la chaîne cinématique, et des produits et systèmes de chaîne cinématique électrique et hybride pour les camionnettes, les véhicules utilitaires sport (SUV), les véhicules utilitaires multisegments (CUV), les voitures particulières et les véhicules commerciaux. Les produits du segment du formage des métaux consistent principalement en des composants de moteur, de transmission, de chaîne cinématique et de sécurité pour les architectures traditionnelles de moteurs à combustion interne et de véhicules électriques, y compris les véhicules légers, les véhicules utilitaires et les véhicules hors route, ainsi que des produits pour les marchés industriels.

