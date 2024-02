Le 14 février, American Express (NYSE : AXP) inaugurera un nouveau salon Centurion à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta (ATL) , l’aéroport le plus fréquenté au monde. D’une superficie de près de 26 000 pieds carrés (2 415 mètres carrés), il s’agit du plus grand salon du réseau Centurion Lounge . Il proposera un menu d’inspiration locale élaboré par la cheffe Deborah VanTrece, basée à Atlanta, de nombreux sièges pour se détendre ou travailler avant leur vol, des terrasses extérieures avec vue sur les pistes, et The Reserve by American Express, un bar à whisky conçu sur mesure qui servira des cocktails conçus par le créateur de cocktails de Centurion, Jim Meehan, ainsi qu’une sélection de whiskys américains classiques et nouveaux1. Le nouveau salon Centurion est situé dans le terminal E, près de la porte E11.

American Express To Open Largest Centurion Lounge at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (Photo: Business Wire)

« Le nouveau salon Centurion de l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta servira les voyageurs dans l’un des aéroports les plus fréquentés par les titulaires de nos cartes », a déclaré Audrey Hendley, présidente d’American Express Travel. « Il offrira des commodités que nous savons appréciées des voyageurs, comme des terrasses extérieures et de nombreux d’espace pour se détendre, ainsi que des touches locales infusées dans les menus et le design, dont les clients se souviendront longtemps après leur vol. »

L’art et le design du salon inspirés par l’idée de « la ville dans la forêt »

Le design a été inspiré par la réputation de « ville dans la forêt » d’Atlanta et par son abondance d’arbres, ainsi que par la passion que les titulaires de nos cartes éprouvent pour le bien-être. Le salon principal est orné d’un olivier de 50 ans et d’une sculpture lumineuse personnalisée de 3 850 pieds carrés (357 mètres carrés), qui représente la canopée d’une forêt, créant un espace de détente pour les titulaires de cartes avant leur vol. En outre, les visiteurs pourront profiter de plusieurs terrasses extérieures, une première pour le réseau Centurion Lounge. Ces espaces de repos, aménagés avec soin, sont équipés de radiateurs et de ventilateurs, permettant une fréquentation tout au long de l’année.

Le salon présente des œuvres d’art commandées à des artistes locaux, notamment une réinterprétation texturale de l’emblématique chien de garde d’American Express par Lucha Rodríguez, et une œuvre multimédia à grande échelle de Michi Meko, qui s’inspire du paysage de la Géorgie. En outre, une peinture murale de 60 pieds de long (18 mètres) de l’artiste Evan Blackwell Helgeson, composée de formes abstraites ressemblant à des feuilles, s’étend de la salle à manger intérieure jusqu’à la terrasse extérieure.

Une « soul food » moderne et internationale proposée par la cheffe d’Atlanta Deborah VanTrece

La cheffe Deborah VanTrece, propriétaire des restaurants locaux Twisted Soul Cookhouse & Pours, Oreatha’s At The Point et La Panarda d’Atlanta, où une table peut être réservée sur Resy, apportera au salon sa vision de la « soul food » moderne et internationale. Utilisant des saveurs et des techniques qu’elle a découvertes en voyageant à travers le monde en tant qu’ancienne hôtesse de l’air, et rehaussé par les traditions culinaires de sa famille et des ingrédients frais et locaux, le menu conçu sur mesure comprend le biryani aux doliques à œil noir, les cuisses de poulet grillées au zaatar avec sauce chimichurri de tomates vertes et la « Twisted Soul Salad » avec vinaigrette aux fraises poivrées. En outre, une station de restauration dédiée proposera des options sans gluten et véganes, dont des bouchées protéinées, des salades, des smoothies et des jus de fruits pour booster les défenses immunitaires.

« Atlanta est devenue un véritable creuset de cultures et de cuisines, et je suis ravie de m’associer à American Express pour proposer des plats qui célèbrent ces traditions, ainsi que les meilleurs ingrédients du Sud, dans le salon Centurion de l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta », a déclaré la cheffe Deborah VanTrece. « Les voyages ont inspiré mon approche en tant que cheffe, et je me sens privilégiée de pouvoir, grâce à cette collaboration, partager ma vision créative de la cuisine et de l’hospitalité avec des voyageurs du monde entier. »

Le premier bar à whisky du réseau Centurion1

Célébrant la riche histoire du whisky américain, The Reserve by American Express est le premier bar à whisky dédié dans un salon Centurion. La carte des cocktails, élaborée par le créateur de cocktails récompensé Jim Meehan, propose cinq cocktails à base de whisky, dont le « Drink a Peach », élaboré à partir d’un whisky aromatisé à la pêche et d’amers, ainsi que le « Mayme, Tailored », qui met en valeur un whisky américain avec de la bière de gingembre. Les clients peuvent également choisir parmi plus de 20 whiskys américains classiques et nouveaux. Le bar, qui propose une version moderne d’un bar à whiskys classique avec des finitions sombres et des sièges en cuir caramel, est relié à un salon extérieur. Le salon dispose également d’un bar principal entièrement approvisionné, avec dix vins sélectionnés par le sommelier et directeur des vins de Centurion Lounge Anthony Giglio, une carte de cocktails locaux comprenant des options sans alcool et des boissons signées Centurion Lounge.

Des équipements emblématiques de Centurion Lounge pour tous types de voyageurs

Les invités pourront profiter des équipements que l’on trouve habituellement dans tous les salons Centurion Lounge, notamment des espaces de travail et des zones téléphoniques dédiés, des toilettes et des salles de douche de luxe, plusieurs espaces de repos et un accès gratuit à une connexion Wi-Fi haut débit.

Rencontrer davantage de titulaires de cartes dans plus d’endroits

Avec davantage d’options de salons d’aéroport que n’importe quel autre émetteur de cartes de crédit, et le seul émetteur de cartes de crédit à disposer d’un salon exclusif à l’aéroport d’Atlanta, l’American Express Global Lounge Collection™ est une des nombreuses façons dont American Express soutient les titulaires de cartes pendant leurs déplacements. Cela comprend l’accès à 28 salons Centurion et à plus de 1 400 salons dans le monde entier. American Express continue d’étendre et d’améliorer le réseau Centurion Lounge, et prévoit d’ouvrir de nouveaux salons à l’aéroport national Ronald Reagan (DCA) à Washington, D.C. et à l’aéroport international de Newark-Liberty (EWR) dans le New Jersey.

À PROPOS DE THE CENTURION LOUNGE

Faisant partie de la Global Lounge Collection d’American Express, The Centurion Lounge est un programme emblématique de salons qui comprend l’accès gratuit aux salons American Express Centurion, Escape Lounges - The Centurion Studio Partner, Delta Sky Club® pour les titulaires de cartes voyageant avec Delta, Priority Pass™ Select Lounges, dès le moment de l’inscription, ainsi qu’aux salons Plaza Premium Lounges, certains salons Lufthansa pour les vols du groupe Lufthansa et d’autres salons partenaires de la Global Lounge Collection, soit un total de plus de 1 400 salons dans 140 pays. Les titulaires de cartes admissibles peuvent trouver un salon sur le site web de la Global Lounge Collection, à l’adresse https://americanexpress.com/findalounge, ou en utilisant l’application American Express®. Ils peuvent également commencer à s’enregistrer dans certains salons Centurion à l’aide de l’outil d’enregistrement mobile intégré à l’application American Express®.

À PROPOS DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL HARTSFIELD-JACKSON D’ATLANTA

ATL est le premier aéroport de l’histoire à accueillir plus de 100 millions de passagers par an, et il continue d’être le plus important aéroport au monde en termes de nombre de passagers. En réponse à la pandémie, Hartsfield-Jackson s’est concentré sur la mise en œuvre de protocoles de sécurité renforcés, tout en maintenant son efficacité et sa stabilité financière. L’impact économique direct de l’aéroport s’élève à 66 milliards de dollars au sein de l’État. Souvent récompensé par des prix d’excellence, ATL est reconnu pour son leadership en matière de concessions, d’exploitation, de durabilité, d’ingénierie architecturale et de construction. Pour plus d’informations, visitez le site www.atl.com.

1 Les boissons alcoolisées sont réservées aux personnes âgées de 21 ans ou plus. Prière de consommer avec modération.

