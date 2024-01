Angel One Limited est une société de courtage de détail à service complet. Elle exerce des activités de courtage d'actions, de devises et de matières premières, fournit des services de négociation sur marge, des services de dépôt et distribue des fonds communs de placement à ses clients. Elle fournit également des services de gestion de portefeuille. Elle opère à travers trois segments : Courtage et services connexes, Finance et activités d'investissement, et Santé et activités connexes de remise en forme. Le segment Courtage et services connexes propose des services de courtage, de conseil, de distribution de produits de tiers, de négociation de marges et d'autres services payants. Le secteur des activités de financement et d'investissement est engagé dans des activités de financement et d'investissement. Son segment Santé et activités connexes de remise en forme est engagé dans l'exploitation de centres de remise en forme. Ses plateformes numériques comprennent Angel One Super App, Angel One Trading et Smart API. Ses filiales comprennent Angel Securities Limited, Angel Digitech Services Private Limited et Mimansa Software Systems Private Limited.