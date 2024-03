Anheuser-Busch InBev SA/NV figure parmi les principaux producteurs mondiaux de bières. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - production de bières : marques Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Leffe, Hoegaarden, Castle, Castle Lite, Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Harbin, Sedrin, etc. ; - production, embouteillage et vente de boissons sans alcool : boissons gazeuses, boissons maltées, eaux en bouteille et thés glacés. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (14%), Amérique du Nord (28,7%), Amérique centrale (24,5%), Amérique latine (20,1%), Asie-Pacifique (11,3%) et autres (1,4%).

Secteur Brasseurs