Apartment Income REIT Corp. est une société d'investissement immobilier auto-administrée et autogérée. La société se concentre sur l'investissement dans l'immobilier multifamilial aux États-Unis. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Same Store et Other Real Estate. Le secteur des magasins comparables comprend les communautés détenues et gérées par la société et qui ont atteint un niveau d'exploitation stabilisé. Le secteur des magasins comparables comprend 63 communautés d'appartements avec environ 22 794 maisons d'appartements. Les autres biens immobiliers comprennent 12 communautés d'appartements avec environ 3 832 maisons d'appartements. Le portefeuille de la société comprend des communautés d'appartements de style jardin, de taille moyenne et de grande taille situées dans 10 États et dans le district de Columbia. La société se concentre sur la propriété de biens immobiliers multifamiliaux stabilisés situés sur des marchés comprenant huit concentrations géographiques : Boston, Philadelphie, Washington, D.C., Miami, Denver, la baie de San Francisco, Los Angeles et San Diego.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel