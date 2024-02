Euronext Amsterdam Autres places de cotation Marché Fermé - 17:35:20 08/02/2024 Pré-ouverture 07:32:01 30,81 EUR +4,44 % 30,85 +0,13 % 07:48 Aperam : bénéfice net divisé par trois en 2023 CF 07:46 Aperam-Le bénéfice chute en 2023, recul des volumes et des prix RE Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds et ETFs Aperam - Résultats du troisième trimestre 2023: 'Le marché de l'acier inoxydable en crise, Alliages, Recyclage et Renouvelables donnent des résultats' Le 09 février 2024 à 07:02 Partager Aperam S.A. / Mot-clé(s) : Résultat trimestriel/Résultat annuel

Aperam - Résultats du troisième trimestre 2023: 'Le marché de l'acier inoxydable en crise, Alliages, Recyclage et Renouvelables donnent des résultats'



09-Fév-2024 / 06:59 CET/CEST



Résultats de l’année 2023 et du quatrième trimestre 20231 "Le marché de l'acier inoxydable en crise, Alliages, Recyclage et Renouvelables donnent des résultats" Luxembourg, le 9 février 2024 (07:00 CET) - Aperam (« Aperam », ou la « Société ») (Amsterdam, Luxembourg, Paris, Bruxelles: APAM et NYRS: APEMY), a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le trimestre et l’année se terminant le 31 décembre 2023.

Faits marquants Taux de fréquence en matière de santé et sécurité de 2,3x en 2023 contre 2,5x en 2022 a

Expéditions de 2 198 milliers de tonnes, une diminution de 5% comparé aux expéditions de 2 309 milliers de tonnes en 2022

EBITDA ajusté de 304 millions d’euros en 2023, comparé à un EBITDA ajusté de 1 129 millions d’euros en 2022

EBITDA ajusté de 55 millions d’euros au quatrième trimestre 2023, comparé à 19 millions d’euros au troisième trimestre 2023 et 129 millions d’euros au quatrième trimestre 2022

Bénéfice net de 203 millions d’euros en 2023, comparé à 625 millions d’euros en 2022

Bénéfice de base par action de 2,81 euros en 2023, comparé à 8,33 euros en 2022

Le flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d’actions s'est élevé à 168 millions d’euros en 2023, comparé à 345 millions d’euros en 2022

Dette financière nette de 491 millions d'euros au 31 décembre 2023, par rapport à 468 millions d’euros au 31 décembre 2022 Initiatives stratégiques Leadership Journey ® 2 Phase 4 : Les gains annualisés réalisés ont atteint 7 millions d'euros au 4ème trimestre 2023. Aperam a réalisé des gains cumulés annualisés de 186 millions d’euros à fin 2023, par rapport à un objectif de 150 millions d’euros pour la période 2021 à 2023. Perspectivesb Il est prévu que l’EBITDA du 1er trimestre 2024 reste à un niveau comparable par rapport au 4ème trimestre 2023

Nous prévoyons une dette financière nette plus élevée pour le premier trimestre 2024 Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté: "Le marché s'est légèrement amélioré au cours du quatrième trimestre mais reste profondément déprimé. Une pression extrême sur les marges persiste et les volumes reflètent une récession industrielle en Europe. Cette crise révèle à quel point l'intégration réussie dans les matières premières a été importante pour Aperam. Au quatrième trimestre, la division Recyclage & Renouvelables a été pour la première fois le plus grand contributeur aux bénéfices d'Aperam. La phase 5 du Leadership Journey ® - notre programme d'auto-assistance - a commencé. En mettant clairement l'accent sur la réduction des coûts, nous sommes convaincus que notre objectif de 2025 reste valable et qu'Aperam sortira de cette crise en tant que société plus résiliente, plus rentable et plus génératrice de trésorerie."

a Le taux de fréquence en matière de santé et sécurité 2022 a été recalculé en y incluant Aperam Recycling.

b Les perspectives pour le trimestre dépendent de l'évolution future des prix des métaux et des produits. Les deux sont supposés constants à leur niveau actuel.

Principales données financières (sur base des informations financières préparées selon les normes IFRS) Millions d’Euros (sauf indication contraire) T4 23 T3 23 T4 22 12M 23 12M 22 Chiffre d’affaires 1 551 1 463 1 616 6 592 8 156 Bénéfice/(perte) opérationnel(le) (10) (36) 81 89 890 Résultat net: part du Groupe 70 (42) — 203 625 Résultat de base par action (EUR) 0,97 (0,59) — 2,81 8,33 Résultat dilué par action (EUR) 0,96 (0,58) — 2,79 8,29 Flux de trésorerie disponible avant dividendes et rachat d'actions 217 (135) 69 168 345 Dette financière nette (à la fin de la période) 491 646 468 491 468

EBITDA ajusté 55 19 129 304 1 129 Eléments exceptionnels (11) — — (11) (53) EBITDA 44 19 129 293 1 076 EBITDA ajusté/tonne (EUR) 102 37 262 138 489 EBITDA/tonne (EUR) 81 37 262 133 466 Expéditions (milliers de tonnes) 541 516 493 2 198 2 309 Analyse des performances en matière de santé et de sécurité Les performances en matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail des employés de la Société et de ses sous-traitants, ont été de 2,1x au 4ème trimestre 2023 contre 1,4x au 3ème trimestre 2023.

Analyse des résultats financiers pour l’année se terminant le 31 décembre 2023 Le chiffre d'affaires sur l’année se terminant le 31 décembre 2023 a diminué de 19,2 %, à 6 592 millions d'euros, contre 8 156 millions d'euros sur l’année se terminant le 31 décembre 2022, en raison de la baisse des volumes et de prix de vente plus bas. Les expéditions en 2023 ont diminué de 4,8%, à 2 198 milliers de tonnes, contre 2 309 milliers de tonnes en 2022. L'EBITDA ajusté sur l’année 2023 s’est élevé à 304 millions d'euros (excluant une perte exceptionnelle de (11) millions d'euros liée à un programme de promotion de l'attrition des employés), contre 1 129 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 (excluant une charge exceptionnelle de (53) millions d'euros liée à l'extourne de la réévaluation des stocks de (48) millions d'euros comptabilisée dans le gain de négociation de 2021 sur l'acquisition d'ELG et un ajustement final du gain de négociation sur cette acquisition pour (5) millions d'euros). L'EBITDA ajusté du Groupe a diminué de 73,1%, en raison de la baisse des volumes, d'une compression des prix et des coûts et de la charge d'évaluation des stocks la plus élevée de l'histoire de l'entreprise. La phase 4 du Leadership Journey® - le programme de transformation - a réalisé des gains de 64 millions d'euros en 2023 et s'est achevée avec succès, 24% au-delà de l'objectif fixé. La charge d’amortissement et de dépréciation s’est élevée à (204) millions d’euros sur l’année se terminant le 31 décembre 2023. Aperam a enregistré un bénéfice opérationnel de 89 millions d’euros sur l’année se terminant le 31 décembre 2023, à comparer à un bénéfice opérationnel de 890 millions d’euros sur l’année 2022. Les coûts de financement, y compris le résultat des produits dérivés et de change pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, se sont élevés à un montant positif de 30 millions d'euros, dont un coût de financement en espèces de (27) millions d'euros. Les impôts sur le résultat de l’année 2023 ont été de 87 millions d’euros (y compris 101 millions d’euros d'actifs d'impôts différés nets reconnus sur les pertes fiscales reportées et autres avantages fiscaux). La Société a enregistré un bénéfice net de 203 millions d’euros sur l’année 2023. Les flux de trésorerie générés par l’exploitation sur l’année 2023 ont été de 471 millions d’euros, y compris une baisse du besoin en fonds de roulement de 248 millions d’euros. Les dépenses d’investissement (CAPEX) pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 se sont élevées à (250) millions d’euros. Les flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat d’actions pour l’année 2023 se sont élevés à 168 millions d’euros. Au 31 décembre 2023, les capitaux propres s'élevaient à 3 450 millions d’euros et la dette financière nette était de 491 millions d’euros. Au 31 décembre 2023, la dette financière brute s'élevait à 934 millions d’euros et la trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 443 millions d’euros. Le montant de trésorerie versé aux actionnaires en 2023 s'est élevé à 145 millions d'euros, entièrement constitués de dividendes (dont 1 million d'euros versé aux intérêts ne conférant pas le contrôle). Au 31 décembre 2023, la Société disposait de liquidités de 1 023 millions d’euros, comprenant 443 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et 580 millions d’euros de lignes de crédit non tirées3.

Analyse des résultats financiers pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2023 Le chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2023 a augmenté de 6% à 1 551 millions d’euros contre 1 463 millions d’euros au 3ème trimestre 2023. Les expéditions au 4ème trimestre 2023 ont augmenté à 541 milliers de tonnes contre 516 milliers de tonnes au 3ème trimestre 2023, en raison d'une augmentation saisonnière en Europe et de l'absence de perturbations dans la production. Les volumes absolus d'expéditions sont cependant restés à un niveau insatisfaisant. L'EBITDA ajusté a augmenté au cours du 4ème trimestre 2023 à 55 millions d'euros (y compris une perte exceptionnelle de (11) millions d’euros liée à un programme de promotion de l'attrition des employés) contre 19 millions d'euros précédemment. Les principaux facteurs ont été l'augmentation des volumes, un mix produits positif et une charge d'évaluation des stocks moins négative. Malheureusement, ces effets positifs ont été dans une large mesure compensés par la poursuite de la compression des prix. La charge d’amortissement et de dépréciation s’est élevée à (54) millions d’euros au 4ème trimestre 2023.



Aperam a enregistré une perte opérationnelle de (10) millions d'euros au 4ème trimestre 2023, contre une perte opérationnelle de (36) millions d'euros au trimestre précédent.



Les coûts de financement nets incluant les résultats de change et sur produits dérivés pour le 4ème trimestre 2023 étaient de (37) millions d'euros. Le coût du financement a été de (3) millions d’euros pendant le trimestre.



Le revenu d’impôts sur le 4ème trimestre de 2023 a été de 118 millions d’euros (y compris 101 millions d'euros d'actifs d'impôts différés nets reconnus sur les pertes fiscales reportées et autres avantages fiscaux). Le résultat net enregistré par la société est de 70 millions d’euros pour le quatrième trimestre de 2023, contre une perte nette de (42) millions d'euros pour le troisième trimestre de 2023. Les flux de trésorerie générés par l’exploitation au 4ème trimestre 2023 ont été de 318 millions d’euros, y compris une libération du fonds de roulement de 289 millions d'euros. Les dépenses d'investissement pour le quatrième trimestre se sont élevées à (93) millions d'euros. Les flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat d’actions au 4ème trimestre de 2023 se sont élevés à 217 millions d’euros, contre un montant négatif de (135) millions d'euros pour le troisième trimestre de 2023. Au cours du 4ème trimestre 2023, le montant de trésorerie versé aux actionnaires s'est élevé à 36 millions d’euros, constitué entièrement de dividendes.

Analyse des résultats par division Acier Inoxydable et aciers électriques(1) Millions d’Euros (sauf indication contraire) T4 23 T3 23 T4 22 12M 23 12M 22 Chiffre d’affaires 1 015 931 1 158 4 229 5 510 EBITDA ajusté (34) (6) 38 92 791 Eléments exceptionnels (11) — — (11) — EBITDA (45) (6) 38 81 791 Amortissements et dépréciations (28) (27) (27) (106) (102) Bénéfice/(perte) opérationnel(le) (73) (33) 11 (25) 689 Expéditions d’acier (milliers de tonnes) 407 371 371 1 550 1 600 Prix de vente moyen de l’acier (EUR/tonne) 2 390 2 414 3 035 2 626 3 358 (1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes La division a enregistré un EBITDA ajusté de 92 millions d'euros (dont (41) millions d'euros ont été générés en Europe et 133 millions d'euros en Amérique du Sud) pour l'année 2023, contre un EBITDA ajusté de 791 millions d'euros (dont 393 millions d'euros ont été générés en Europe et 398 millions d'euros en Amérique du Sud) pour l'année 2022. L'EBITDA a diminué de 88,4% sous l'effet combiné d'une baisse des volumes et des prix et d'une importante charge d'évaluation des stocks. La division Acier inoxydable et aciers électriques a réalisé un chiffre d'affaires de 1 015 millions d'euros au quatrième trimestre 2023. Cela représente une hausse de 9,0 % par rapport aux ventes de 931 millions d'euros pour le troisième trimestre 2023. Les expéditions d'acier au cours du quatrième trimestre ont atteint 407 milliers de tonnes, soit une augmentation de 9,7 % par rapport aux expéditions de 371 milliers de tonnes du trimestre précédent. Les expéditions en Europe ont connu une reprise saisonnière et ont également bénéficié de l'absence de perturbations de la production, tandis que le Brésil a enregistré une demande solide au cours d'un trimestre plus calme sur le plan saisonnier. Les prix de vente moyens de l'acier pour la division Acier inoxydable et électrique ont diminué de 1,0% par rapport au trimestre précédent. La division a réalisé un EBITDA négatif de (45) millions d’euros (y compris une perte exceptionnelle de (11) millions d’euros liée à un programme de promotion de l'attrition des employés) sur le 4ème trimestre 2023, contre un EBITDA négatif de (6) millions d’euros au 3ème trimestre 2023. L'EBITDA a diminué en raison d'une compression des prix/coûts dans les deux régions, ce qui a plus que compensé l'augmentation des volumes et l'effet de valorisation des stocks. La charge d’amortissement et de dépréciation s’est établie à (28) millions d’euros au 4ème trimestre 2023. La division Aciers inoxydables et aciers électriques a enregistré une perte opérationnelle de (73) millions d’euros au 4ème trimestre 2023, à comparer à une perte opérationnelle de (33) millions d’euros au 3ème trimestre 2023. Services & Solutions(1) Millions d’Euros (sauf indication contraire) T4 23 T3 23 T4 22 12M 23 12M 22 Chiffre d’affaires 535 510 518 2 255 2 779 EBITDA 17 1 (4) 24 93 Amortissements et dépréciations (4) (3) (4) (14) (14) Bénéfice / (perte) opérationnel(le) 13 (2) (8) 10 79 Expéditions d’acier (milliers de tonnes) 160 157 133 647 642 Prix de vente moyen de l’acier (EUR/tonne) 3 157 3 125 3 712 3 345 4 164 (1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes La division a enregistré un EBITDA de 24 millions d'euros pour l'année 2023, contre 93 millions d'euros pour l'année 2022. La baisse du résultat est principalement due à une importante charge d'évaluation des stocks, contre un gain l'année dernière, à laquelle s'est ajoutée une évolution défavorable des prix et des coûts. La division Services & Solutions a réalisé un chiffre d'affaires de 535 millions d'euros au quatrième trimestre 2023, soit une hausse de 4,9% par rapport au chiffre d'affaires de 510 millions d'euros au troisième trimestre 2023. Pour le quatrième trimestre 2023, les expéditions d'acier ont été de 160 milliers de tonnes, contre 157 milliers de tonnes au cours du trimestre précédent. Les prix de vente moyens de l'acier pour la division "Services & Solutions" ont été supérieurs de 1,0% au cours du quatrième trimestre 2023 par rapport au troisième trimestre 2023.

La division a généré un EBITDA de 17 millions d'euros au quatrième trimestre 2023, contre un EBITDA de 1 millions d'euros au troisième trimestre 2023. L'EBITDA s'est amélioré principalement en raison d'une charge d'évaluation des stocks moins négative. Au 4ème trimestre 2023, la charge d’amortissement et de dépréciation s’est établie à (4) millions d’euros. La division Services et Solutions a affiché un bénéfice opérationnel de 13 millions d'euros au 4ème trimestre 2023, contre une perte opérationnelle de (2) millions d’euros au 3ème trimestre 2023. Alliages et Aciers Spéciaux(1) Millions d’Euros (sauf indication contraire) T4 23 T3 23 T4 22 12M 23 12M 22 Chiffre d’affaires 242 177 184 889 665 EBITDA 19 2 12 49 53 Amortissements et dépréciations (1) (3) (1) (9) (9) Bénéfice / (perte) opérationnel(le) 18 (1) 11 40 44 Expéditions d’acier (milliers de tonnes) 9 6 7 33 27 Prix de vente moyen de l’acier (EUR/tonne) 25 000 28 684 24 619 25 527 23 518 (1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes La division a enregistré un EBITDA de 49 millions d’euros sur l’année 2023, comparé à 53 millions d’euros au cours de l’année 2022. Cette baisse est principalement due à une forte charge d'évaluation des stocks, alors qu'un gain avait été enregistré l'année dernière. La division Alliages et Aciers Spéciaux a enregistré un chiffre d’affaires de 242 millions d’euros pour le 4ème trimestre 2023, représentant une augmentation de 36,7% par rapport aux 177 millions d’euros du 3ème trimestre 2023. Les expéditions d’acier ont augmenté au cours du 4ème trimestre de 51,7% à 9 milliers de tonnes. Les prix de vente moyens ont diminué de 12,8% au cours du trimestre. La division a réalisé un EBITDA de 19 millions d’euros au cours du 4ème trimestre 2023, contre 2 millions d’euros au 3ème trimestre 2023. L'EBITDA a augmenté en raison de l'accroissement des volumes, d'un meilleur mix produits et d'une charge d'évaluation des stocks nettement moins négative. La charge d’amortissement et de dépréciation au 4ème trimestre 2023 s’est élevée à (1) million d’euros. La division Alliages et Aciers Spéciaux a enregistré un bénéfice opérationnel de 18 millions d’euros au 4ème trimestre 2023, contre une perte opérationnelle de (1) millions d’euros au 3ème trimestre 2023. Recyclage et Renouvelables(1) Millions d’Euros (sauf indication contraire) Q4 23 Q3 23 Q4 22 12M 23 12M 22 Chiffre d’affaires 456 430 437 1 977 2 428 EBITDA ajusté 65 17 55 156 139 Eléments exceptionnels — — — — (53) EBITDA 65 17 55 156 86 Amortissements, dépréciations et impairment (20) (21) (15) (72) (59) Bénéfice/(perte) opérationnel(le) 45 (4) 40 84 27 Expéditions (milliers de tonnes) 337 310 322 1 373 1 358 Prix de vente moyen (EUR/tonne) 1 353 1 387 1 357 1 440 1 788 (1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes La division a enregistré un EBITDA de 156 millions d'euros pour l'année 2023, contre 86 millions d'euros pour l'année 2022, y compris une reprise de gain de négociation de (53) millions d'euros sur l'acquisition d'ELG, pour l'année 2022. L'EBITDA a augmenté grâce à des volumes plus importants et à des effets d'évaluation de stocks positifs. La division Recyclage & Renouvelables a réalisé un chiffre d'affaires de 456 millions d'euros pour le 4ème trimestre 2023, soit une hausse de 6,0% par rapport au chiffre d'affaires de 430 millions d'euros pour le 3ème trimestre 2023. Les expéditions ont augmenté de 8,7% au cours du quatrième trimestre 2023 pour atteindre 337 milliers de tonnes. Les prix de vente moyens de la division Recycling & Renewables ont diminué de 2,4% au cours du 4ème trimestre. L'EBITDA a augmenté au cours du trimestre pour atteindre 65 millions d'euros, contre un EBITDA de 17 millions d'euros au 3ème trimestre 2023. L'EBITDA a augmenté grâce à des volumes plus importants et à des effets d'évaluation positifs qui ont compensé des prix légèrement inférieurs. Les amortissements et dépréciations pour le 4ème trimestre 2023 se sont élevés à (20) millions d'euros. La division Recyclage & Renouvelables a enregistré un résultat d'exploitation de 45 millions d'euros pour le 4ème trimestre 2023, contre une perte d'exploitation de (4) millions d'euros pour le 3ème trimestre 2023. Événements récents Le 5 décembre 2023, Aperam a annoncé que son client de longue date BSH Hausgeräte GmbH, un leader de l'industrie de l'électroménager, utilisera pour la première fois l'acier inoxydable premium Aperam infinite™ à teneur en carbone proche de zéro dans sa production de lave-vaisselle. Le 14 décembre 2023, Aperam a annoncé que Nexa Resources a avancé dans l'acquisition de 10 000 tonnes de bio-carburant d'Aperam BioEnergia pour réduire les émissions lors de la production d'oxyde de zinc. Le 8 janvier 2024, Aperam a annoncé son calendrier financier pour 2024. Nouveaux événements récents Le 9 février 2024, Aperam a publié son calendrier de versement des dividendes pour 2024.

Conférence téléphonique investisseurs Les commentaires préenregistrés de la direction sont disponibles dès la publication de ce communiqué de presse sur notre site Internet à l'adresse www.aperam.com, section Investisseurs > Rapports et présentations > Résultats trimestriels > Q4-2023 (Lien vers le Q4 2023 management podcast). La direction d’Aperam tiendra une conférence téléphonique destinée aux investisseurs afin de discuter de la performance financière du 4ème trimestre et de l’année 2023 à la date et aux heures suivantes :

Date New York Londres Luxembourg vendredi, 9 février 2023 08h00 13h00 14h00 Lien vers la webdiffusion: https://channel.royalcast.com/landingpage/aperam/20240209_1/ Les numéros de téléphone d’accès sont les suivants: France : +33 (0) 1 7037 7166; USA: +1 786 697 3501; UK: +44 (0) 33 0551 0200, Belgium: +32 (0) 2 789 8603, Germany: +49 (0) 30 3001 90612 Le code d’accès participant est: Aperam. Contacts Secrétariat Général / Delphine Féraud Valendru, delphine.feraud-valendru@aperam.com Relations Investisseurs / Thorsten Zimmermann: +352 661 570 250; thorsten.zimmermann@aperam.com A propos d’Aperam Aperam est un acteur mondial de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé, avec des clients dans plus de 40 pays. Depuis le 1er janvier 2022, l'activité est organisée en quatre divisions principales: Acier inoxydable et électrique, Services et Solutions, Alliages et Spécialités, et Recyclage. Aperam dispose d'une capacité d'acier inoxydable et électrique plat de 2,5 millions de tonnes au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits de spécialité à haute valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel, réparti sur six sites de production au Brésil, en Belgique et en France, Aperam dispose d'un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré et d'une capacité unique à produire des aciers inoxydables et spéciaux à faible empreinte carbone à partir de biomasse, de déchets d'acier inoxydable et de déchets d'alliages à haute performance. Avec Aperam Bioenergia et sa capacité unique à produire du charbon de bois issu de sa propre sylviculture certifiée FSC® et avec ELG, un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage de ferrailles d'acier inoxydable et d'alliages à haute performance, Aperam place le développement durable au cœur de son activité, aidant ses clients du monde entier à exceller dans l'économie circulaire.



En 2023, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 6 592 millions d'euros et des expéditions d'acier de 2,20 million de tonnes. Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com. Déclarations prospectives Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autres expressions similaires. Bien que la direction d’Aperam estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l’attention des investisseurs et des détenteurs de titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n’exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s’engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres facteurs.

BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D’APERAM (en millions d’euros) 31 décembre 2023 30 septembre 2023 31 décembre 2022 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie (C) 443 285 457 Stocks, créances clients et dettes fournisseurs 1 580 1 931 1 871 Charges payées d'avance et autres actifs courants 146 176 167 Actifs courants et besoin en fonds de roulements 2 169 2 392 2 495 Immobilisations incorporelles (y compris goodwill) 452 454 451 Immobilisations corporelles (y compris actifs biologiques) 2 111 2 003 1 910 Investissements dans des entreprises associées, coentreprises et autres 8 3 3 Impôts différés actifs 213 106 101 Autres actifs non courants 131 119 122 Total Actif (net des dettes fournisseurs) 5 084 5 077 5 082 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Dette financière à court terme et portion à court terme de la dette financière à long terme (B) 360 340 258 Charges à payer et autres passifs courants 361 406 426 Total du passif courant (hors dettes fournisseurs) 721 746 684 Dettes financières à long terme, nette de la portion à court terme (A) 574 591 667 Engagements envers le personnel 153 137 136 Impôts différés passifs 115 132 131 Autres passifs à long terme 71 62 72 Total du passif (hors dettes fournisseurs) 1 634 1 668 1 690 Capitaux propres, part du Groupe 3 442 3 401 3 385 Intérêts ne conférant pas le contrôle 8 8 7 Total des capitaux propres 3 450 3 409 3 392 Total du passif et des capitaux propres (hors dettes fournisseurs) 5 084 5 077 5 082 Dette financière nette (D = A+B-C) 491 646 468 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ D’APERAM (en millions d’euros) Trois mois se terminant le Année se terminant le 31 décembre 2023 30 septembre 2023 31 décembre 2022 31 décembre 2023 31 décembre 2022 Chiffre d’affaires 1 551 1 463 1 616 6 592 8 156 EBITDA ajusté (E = C-D) 55 19 129 304 1 129 Marge d’EBITDA ajusté (%) 3,5% 1,3% 8,0% 4,6% 13,8% Eléments exceptionnels(D) (11) — — (11) (53) EBITDA (C = A-B) 44 19 129 293 1 076 Marge d’EBITDA (%) 2,8% 1,3% 8,0% 4,4% 13,2% Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment (B) (54) (55) (48) (204) (186) (Perte) / Bénéfice opérationnel(le) (A) (10) (36) 81 89 890 Marge opérationnelle (%) (0,6%) (2,5%) 5,0% 1,4% 10,9% Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et résultats d’autres investissements (1) — — (2) (1) Résultats financiers, (nets) (37) (19) (116) 30 (137) (Perte) / Bénéfice avant impôts et intérêts ne conférant pas le contrôle (48) (55) (35) 117 752 Produit / (charge) d’impôt sur le résultat 118 13 35 87 (126) Taux d’impôt effectif (%) 248,7% 23,7% 99,7% (73,9)% 16,7% Résultat avant intérêts ne conférant pas le contrôle 70 (42) — 204 626 Intérêts ne conférant pas le contrôle — — — (1) (1) Résultat net: part du Groupe 70 (42) — 203 625 Bénéfice de base par action (EUR) 0,97 (0,59) — 2,81 8,33 Bénéfice dilué par action (EUR) 0,96 (0,58) — 2,79 8,29 Nombre moyen pondéré d'actions (en milliers) 72 249 72 249 72 194 72 222 75 062 Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en milliers) 72 776 72 776 72 535 72 776 75 403 TABLEAU CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D’APERAM (en millions d’euros) Trois mois se terminant le Année se terminant le 31 décembre 2023 30 septembre 2023 31 décembre 2022 31 décembre 2023 31 décembre 2022 (Perte) / Bénéfice opérationnel(le) (10) (36) 81 89 890 Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment 54 55 48 204 186 Variations du besoin en fonds de roulement 289 (21) 197 248 (258) Impôts sur le revenu payés (3) (2) (31) (34) (118) Intérêts payés, (nets) 3 (4) 5 (5) 3 Éléments exceptionnels 11 — — 11 53 Autres activités d’exploitation, (nettes) (26) (40) (91) (42) (114) Flux de trésorerie d’exploitation (A) 318 (48) 209 471 642 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (CAPEX) (93) (55) (137) (250) (285) Acquisition d’actifs biologiques et autres activités d’investissement (nettes) (8) (32) (3) (53) (12) Flux de trésorerie d’investissement (B) (101) (87) (140) (303) (297) Recettes / (Paiements) de la dette bancaire et de la dette à long terme 5 38 (16) 8 (60) Achat d’actions propres — — (8) — (194) Dividendes versés (36) (37) (36) (145) (151) Autres activités de financement, (nettes) (3) (4) (4) (15) (14) Flux de trésorerie de financement (34) (3) (64) (152) (419) Impact des fluctuations de change sur la trésorerie (25) (6) (15) (30) 7 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 158 (144) (10) (14) (67) Flux de trésorerie disponible avant dividende et rachat d’actions (C = A+B) 217 (135) 69 168 345

Annexe 1a – Statistiques sur la santé et la sécurité Statistiques Santé et sécurité Trois mois se terminant le 31 décembre 2023 30 septembre 2023 30 juin 2023 Taux de fréquence 2,1 1,4 2,8 Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d’heures travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos sous-traitants. Annexe 1b - Principales données opérationnelles et financières Année se terminant le 31 décembre 2023 Acier inoxydable et aciers électriques a,b Services et Solutions Alliages et aciers spéciaux Recyclage & Renouvelables Autres et éliminations Total Informations opérationnelles Expéditions (milliers de tonnes) 1 550 647 33 1 373 (1 405) 2 198 Prix de vente moyen (EUR/tonne) 2 626 3 345 25 527 1 440 2 999 Informations financières (millions d’euros) Chiffre d’affaires 4 229 2 255 889 1 977 (2 758) 6 592 EBITDA ajusté 92 24 49 156 (17) 304 Eléments exceptionnels (11) — — — — (11) EBITDA 81 24 49 156 (17) 293 Dotation aux amortissements et aux dépréciations (106) (14) (9) (72) (3) (204) Bénéfice / (perte) opérationnel(le) (25) 10 40 84 (20) 89 Note a: Expéditions de 1 550 milliers de tonnes d’acier dont 571 milliers de tonnes depuis l’Amérique du Sud et 979 milliers de tonnes depuis l’Europe Note b: EBITDA ajusté de la division Acier inoxydable et aciers électriques de 92 millions d’euros dont 133 millions d’euros de l’Amérique du Sud et (41) millions d’euros de l’Europe Année se terminant le 31 décembre 2022 Acier inoxydable et aciers électriques a,b Services et Solutions Alliages et aciers spéciaux Recyclage & Renouvelables Autres et éliminations Total Informations opérationnelles Expéditions d’acier (milliers de tonnes) 1 600 642 27 1 358 (1 318) 2 309 Prix de vente moyen de l’acier (EUR/tonne) 3 358 4 164 23 518 1 788 3 532 Informations financières (millions d’euros) Chiffre d’affaires 5 510 2 779 665 2 428 (3 226) 8 156 EBITDA ajusté 791 93 53 139 53 1 129 Eléments exceptionnels — — — (53) — (53) EBITDA 791 93 53 86 53 1 076 Dotation aux amortissements, aux dépréciations et impairment (102) (14) (9) (59) (2) (186) Bénéfice opérationnel 689 79 44 27 51 890 Note a: Expéditions de 1 600 milliers de tonnes d’acier dont 582 milliers de tonnes depuis l’Amérique du Sud et 1 018 milliers de tonnes depuis l’Europe Note b: EBITDA ajusté de la division Acier inoxydable et aciers électriques de 791 millions d’euros dont 398 millions d’euros de l’Amérique du Sud et 393 millions d’euros de l’Europe Trimestre se terminant le 31 décembre 2023 Acier inoxydable et aciers électriques a,b Services et Solutions Alliages et aciers spéciaux Recyclage & Renouvelables Autres et éliminations Total Informations opérationnelles Expéditions (milliers de tonnes) 407 160 9 337 (372) 541 Prix de vente moyen (EUR/tonne) 2 390 3 157 25 000 1 353 2 867 Informations financières (millions d’euros) Chiffre d’affaires 1 015 535 242 456 (697) 1 551 EBITDA ajusté (34) 17 19 65 (12) 55 Eléments exceptionnels (11) — — — — (11) EBITDA (45) 17 19 65 (12) 44 Dotation aux amortissements et aux dépréciations (28) (4) (1) (20) (1) (54) Bénéfice / (perte) opérationnel(le) (73) 13 18 45 (13) (10)



Trimestre se terminant le 30 septembre 2023 Acier inoxydable et aciers électriques Services et Solutions Alliages et aciers spéciaux Recyclage & Renouvelables Autres et éliminations Total Informations opérationnelles Expéditions (milliers de tonnes) 371 157 6 310 (328) 516 Prix de vente moyen (EUR/tonne) 2 414 3 125 28 684 1 387 2 835 Informations financières (millions d’euros) Chiffre d’affaires 931 510 177 430 (585) 1 463 EBITDA (6) 1 2 17 5 19 Dotation aux amortissements et aux dépréciations (27) (3) (3) (21) (1) (55) Bénéfice / (perte) opérationnel(le) (33) (2) (1) (4) 4 (36) Annexe 2 – Bénéfice net ajusté et bénéfice de base ajusté par action (en millions d’euros) Trois mois se terminant le Année se terminant le 31 décembre 2023 30 septembre 2023 31 décembre 2022 31 décembre 2023 31 décembre 2022 Résultat net 70 (42) — 203 625 Eléments exceptionnels 11 — — 11 53 Reconnaissance d'actifs d'impôts différés nets sur les pertes fiscales reportées et autres avantages fiscaux (101) — (17) (101) (51) Effet de l'impôt différé sur les éléments exceptionnels (3) — — (3) (12) Résultat net ajusté (23) (42) (17) 110 615 Bénéfice de base par action (EUR) 0,97 (0,59) — 2,81 8,33 Bénéfice de base ajusté par action (EUR) (0,32) (0,59) (0,23) 1,52 8,19



Annexe 3 - Termes et définitions4 Sauf indication contraire, ou si le contexte l'exige autrement, les références aux termes suivants dans le présent communiqué de presse ont les significations suivantes: Bénéfice de base ajusté par action: se réfère au bénéfice net ajusté divisé par la moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation CAPEX: concerne les dépenses d'investissement et est défini comme l'achat d'actifs corporels et incorporels. Dette financière brute: dette financière à long terme plus dette financière à court terme. Dette financière nette: dette financière à long terme, plus dette financière à court terme moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Dette financière nette / EBITDA ou ratio d’endettement: désigne le calcul de la dette financière nette divisée par l'EBITDA des douze derniers mois. EBITDA: résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et aux dépréciations. EBITDA ajusté: résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et aux dépréciations et éléments exceptionnels. EBITDA/tonne: calculé comme l’EBITDA divisé par le total des expéditions d'acier. EBITDA ajusté/tonne: calculé comme l’EBITDA ajusté divisé par le total des expéditions d'acier. Eléments exceptionnels: comprennent (i) des dépréciations de stocks supérieures ou égales à 10% du total des stocks concernés avant dépréciation à la fin du trimestre considéré, (ii) des (charges) / gains de restructuration supérieurs ou égaux à 10 millions d’euros pour le trimestre considéré, (iii) des (pertes) / gains sur les cessions d'actifs supérieurs ou égaux à 10 millions d’euros pour le trimestre considéré ou (iv) des autres éléments non récurrents supérieurs ou égaux à 10 millions d’euros pour le trimestre considéré. Expéditions: les informations au niveau de la division et du groupe éliminent les expéditions inter-sectorielles (qui existent principalement entre les divisions “Acier Inoxydable et aciers électriques” et “Services et Solutions”) et les expéditions intra-divisions, respectivement. Flux de trésorerie disponibles avant dividendes et rachat d'actions: correspondent aux flux de trésorerie générés par l'exploitation moins les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement. Fonds de roulement: créances clients plus stocks, moins dettes fournisseurs. Liquidité: trésorerie et équivalents de trésorerie et lignes de crédit non tirées. Prix de vente moyen: calculé en divisant le chiffre d’affaires par les expéditions. Prix de vente moyen d’acier: calculé en divisant le chiffre d’affaires lié à la vente d'acier par les expéditions d’acier. Résultats financiers: Charges financières nettes, autres coûts de financement nets, résultats de change et résultats sur produits dérivés. Résultat net ajusté: il s'agit du résultat net déclaré moins les éléments exceptionnels, la reprise de provisions, la reconnaissance d'actifs d'impôts différés sur les pertes fiscales, la reprise de l'impôt sur le revenu courant sur les intérêts de PIS/Cofins au Brésil et l'effet de l'impôt différé sur les éléments exceptionnels. Taux de fréquence en matière de santé et sécurité: le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d’heures travaillées, sur la base de notre personnel et de celui de nos sous-traitants. Trésorerie et équivalents de trésorerie: représente la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les liquidités soumises à restriction et les placements à court terme. 1 Les informations financières contenues dans ce communiqué et dans l'annexe 1 ont été préparées conformément aux critères de mesure et de comptabilisation des normes internationales d'information financière ("IFRS") telles qu'adoptées dans l'Union européenne. Bien que les informations financières intermédiaires incluses dans ce communiqué aient été préparées conformément aux IFRS applicables aux périodes intermédiaires, ce communiqué ne contient pas suffisamment d'informations pour constituer un rapport financier intermédiaire tel que défini dans la norme comptable internationale 34, "Information financière intermédiaire". Sauf indication contraire, les chiffres et les informations figurant dans le communiqué n'ont pas été vérifiés. Les informations financières et certaines autres informations présentées dans un certain nombre de tableaux de ce communiqué de presse ont été arrondies au nombre entier le plus proche ou à la décimale la plus proche. Par conséquent, la somme des chiffres d'une colonne peut ne pas correspondre exactement au chiffre total indiqué pour cette colonne. En outre, certains pourcentages présentés dans les tableaux de ce communiqué de presse reflètent des calculs basés sur les informations sous-jacentes avant l'arrondi et, par conséquent, peuvent ne pas correspondre exactement aux pourcentages qui seraient obtenus si les calculs pertinents étaient basés sur les chiffres arrondis. 2 Le Leadership Journey® est une initiative lancée le 16 décembre 2010, puis accélérée et augmentée par la suite, pour cibler les gains de gestion et l'amélioration des bénéfices. La quatrième phase du Leadership Journey® vise des gains de 150 millions d'euros pour la période 2021 - 2023 par une combinaison de mesures d'amélioration des coûts, de la croissance et du mix. Certains investissements supplémentaires, annoncés en 2021 dans le cadre du programme Stratégie 2025, ont été accélérés pour atteindre une croissance des bénéfices dès 2022, contribuant ainsi à la phase 4 du Leadership Journey. Nous avons conclu la phase 4 du Leadership JourneyⓇ au-delà de l'objectif, avec des gains de 186 millions d'euros. Nous avons annoncé des gains ciblés de 200 millions d'euros pour la phase 5, à réaliser sur la période 2024 - 2026. Les gains proviendront d'une combinaison d'économies de coûts variables et fixes, ainsi que d'améliorations des achats et du mix. La phase 5 comprend un plan de réduction des coûts structurels de 50 millions d'euros. Dans la mesure où ce plan affecterait les conditions d’emploi, nous consulterions nos partenaires sociaux sur les aspects sociaux. 3 Comprend deux facilités de crédit renouvelables de 500 millions d'euros et 200 millions d’euros chez Aperam S.A. 4 Ce communiqué de presse comprend également des mesures de performance alternatives ("APM" ci-après). La Société estime que ces APM sont pertinents pour améliorer la compréhension de sa situation financière et fournissent des informations supplémentaires aux investisseurs et à la direction en ce qui concerne la performance financière, la structure du capital et l'évaluation du crédit de la Société. Ces mesures financières non-GAAP doivent être lues en conjonction avec les informations financières d'Aperam préparées conformément aux normes IFRS, et non comme une alternative à celles-ci. Ces mesures non-GAAP peuvent ne pas être comparables à des mesures portant un titre similaire appliquées par d'autres sociétés. Les APM utilisés sont définis dans l'annexe 2 "Termes et définitions".



Diffusion d’une information Réseau Financier transmis par EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



1833925 09-Fév-2024 CET/CEST Partager © EQS - 2024 © EQS - 2024 Dernières actualités sur Aperam S.A. Aperam : bénéfice net divisé par trois en 2023 CF Aperam-Le bénéfice chute en 2023, recul des volumes et des prix RE Aperam prévoit une stabilisation de l'Ebitda ajusté au T1, dans un marché difficile DJ AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : LVMH, Teleperformance, Veolia, Orange, Eurofins, Safran, Amundi, McPhy... APERAM S.A. : ODDO BHF est neutre ZM APERAM : Oddo BHF réduit légèrement sa cible