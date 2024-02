Apple a annoncé jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à la croissance de son activité iPhone. Mais les ventes en Chine ont manqué les objectifs des analystes.

La hausse de 2 % du chiffre d'affaires global du premier trimestre fiscal de la société a mis fin à quatre trimestres consécutifs de baisse des ventes grâce à la gamme iPhone 15, qui comprend des appareils capables de capturer des vidéos en trois dimensions pour le casque Vision Pro qui sera commercialisé cette semaine. La base installée totale d'Apple a atteint 2,2 milliards d'appareils, contre 2 milliards il y a un an.

"Nous sommes satisfaits de la croissance de 6 % de l'iPhone", a déclaré Tim Cook, directeur général d'Apple, lors d'une interview accordée à Reuters. "Nous avons eu une croissance à deux chiffres particulièrement forte pour l'iPhone dans les marchés émergents en dehors de la Chine. L'iPhone se porte bien sur ces marchés".

Il a ajouté : "La Chine est le marché des smartphones le plus compétitif au monde, et cela n'a pas changé".

Pour son premier trimestre fiscal, qui s'est achevé le 30 décembre, Apple a annoncé un chiffre d'affaires de 119,58 milliards de dollars et un bénéfice de 2,18 dollars par action, tous deux supérieurs aux attentes des analystes, qui tablaient sur 117,91 milliards de dollars et 2,10 dollars par action, selon les données de LSEG.

Les ventes d'iPhones ont atteint 69,70 milliards de dollars, soit une augmentation de 6 % par rapport aux prévisions des analystes (67,82 milliards de dollars), selon les données de LSEG.

En janvier, Microsoft a éclipsé Apple en tant qu'entreprise ayant la plus grande valeur au monde, les investisseurs considérant qu'Apple est à la traîne dans la course à l'intelligence artificielle que se livrent les poids lourds technologiques de Wall Street. L'action d'Apple a chuté de plus de 3 % en 2024, alors que le S&P 500 a progressé de 2 %.

Apple a déclaré qu'elle faisait des recherches sur l'IA générative, mais s'est plutôt concentrée sur son casque Vision Pro, dont les analystes ne s'attendent pas à ce qu'il génère des revenus significatifs avant plusieurs années.

À plus court terme, les analystes s'inquiètent de plus en plus des ventes de l'appareil phare d'Apple en Chine, dont l'économie est confrontée à l'éclatement d'une bulle immobilière. L'iPhone est également confronté à une concurrence croissante en Chine et n'a plus la cote dans les administrations.

Apple a déclaré que les ventes en Chine s'élevaient à 20,82 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 23,53 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Cook a déclaré à Reuters qu'en tenant compte des taux de change, les ventes d'iPhone en Chine continentale ont connu une baisse "moyenne à un chiffre" au cours du trimestre, mais il a ajouté que la base installée d'iPhones de la société en Chine n'avait jamais été aussi élevée.

Counterpoint Research a indiqué que les livraisons d'iPhone en Chine ont chuté au cours du trimestre, les consommateurs chinois se tournant vers de nouveaux téléphones pliables et le rival local Huawei, qui est revenu sur le marché avec un téléphone phare équipé d'une puce fabriquée en Chine.

Dans le reste de l'Asie, au-delà de la Chine et du Japon, les ventes d'Apple ont atteint 10,16 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 9,75 milliards de dollars, selon les données de LSEG. M. Cook a déclaré que les ventes d'iPhone avaient atteint un niveau record en Corée du Sud, où se trouve le rival de longue date d'Apple, Samsung Electronics.

Les investisseurs écouteront attentivement les prévisions de la société basée à Cupertino, en Californie, pour le deuxième trimestre fiscal lors d'une conférence téléphonique à 17 heures EST (2200 GMT).

Le principal secteur de croissance d'Apple au cours de son premier trimestre fiscal a été son activité de services, qui comprend le service Apple TV+ ainsi que la musique, le stockage iCloud et l'App Store, et qui a augmenté de 11 % pour atteindre un chiffre d'affaires de 23,12 milliards de dollars. Les résultats sont légèrement inférieurs aux attentes des analystes qui tablaient sur 23,35 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Mais l'App Store d'Apple est confronté à un défi en Europe, où une nouvelle loi qui entrera en vigueur en mars permettra aux développeurs de ne pas payer de commissions à Apple et de placer d'autres boutiques d'applications sur l'iPhone.

Les ventes de Mac d'Apple au premier trimestre ont légèrement augmenté pour atteindre 7,78 milliards de dollars, ce qui correspond aux attentes des analystes qui tablaient sur 7,73 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Les ventes d'iPads ont baissé de 25 % pour atteindre 7,02 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux prévisions de 7,33 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le segment des produits portables d'Apple, qui comprend les ventes d'AirPods et d'Apple Watch, a chuté à 11,95 milliards de dollars après que les dirigeants de l'entreprise eurent mis en garde contre la faiblesse de la demande. Les résultats étaient juste au-dessus des attentes de 11,56 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Plusieurs modèles d'Apple Watch ont été au centre d'un litige avec le fabricant d'appareils médicaux Masimo et ont été brièvement retirés des rayons avant qu'Apple ne supprime une fonction de surveillance de l'oxygène sanguin pour se conformer aux décisions de justice et continuer à vendre les appareils. (Reportage de Stephen Nellis à San Francisco, complété par Arsheeya Singh Bajwa et Yuvraj Malik à Bengaluru et Max A. Cherney et Peter Henderson à San Francisco Rédaction : Sayantani Ghosh et Matthew Lewis)