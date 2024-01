Applied Industrial Technologies, Inc. est un distributeur à valeur ajoutée et un fournisseur de solutions techniques dans les domaines du mouvement industriel, de l'énergie des fluides, du contrôle des flux, des technologies d'automatisation et des fournitures de maintenance connexes. Les segments de la société comprennent la distribution basée sur les centres de service et la puissance des fluides et le contrôle des flux. Le segment "Service Center Based Distribution" opère par l'intermédiaire de centres de service locaux et de centres de distribution qui se concentrent sur la fourniture de produits et de services destinés à l'entretien et à la réparation des infrastructures de contrôle des mouvements et des équipements de production. Ses produits comprennent des moteurs, des courroies et des entraînements. Le segment "Engineered Solutions" comprend les activités spécialisées dans la distribution, l'ingénierie, la conception, l'intégration et la réparation de technologies hydrauliques et pneumatiques, ainsi que de produits et de services de contrôle des flux. Ce segment comprend également les activités qui se concentrent sur les solutions d'automatisation avancées, notamment la vision industrielle, la robotique et le contrôle des mouvements.

Secteur Machines et équipements industriels