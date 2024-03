Le chiffre d'affaires 2023 s'établit à 19,8M€ contre 14,3M€ en 2022, soit une progression de 38%.

La marge brute[1] atteint 5,2M€ en 2023, soit 26% du chiffre d'affaires contre 4,3M€ pour l'exercice 2022.

La société a contrôlé ses frais opérationnels en 2023, stables par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation 2023 ressort à (1,3M€) de perte soit une amélioration de 1,3 M€ par rapport à l'exercice 2022.

La société a enregistré des charges exceptionnelles, suite à des résolutions de litiges passés pour 1M€, ainsi le résultat net consolidé ressort à (2,4 M€) de pertes sur l'exercice 2023.

Compte de résultat Consolidé en M€ 2023 2022 Var M€ Var % Chiffre d'affaires 19,78 14,29 5,49 38% Marge Brute et autres produits expl° 5,24 4,26 0,98 23% En % du CA 26% 30% Charges Opérationnelles 6,58 6,90 -0,32 -5% Résultat d'exploitation -1,34 -2,64 1,30 Résultat d'exploitation en % -7% -18% Résultat Exceptionnel et Financier -1,00 1,12 -2,12 IS -0,06 0,01 -0,07 Résultat net de l'ensemble consolidé -2,40 -1,51 -0,89



Eléments Bilanciels

Bilan en K€ 2023 2022 Bilan en K€ 2023 2022 Ecart acquisition 3 814 Capitaux Propres & int mino 619 -29 Autres actifs 1 111 749 Provisions R&C 1 106 810 Stocks 3 681 3 308 Emprunts 11 551 7 073 Clients, Créances et avances 7 183 3 263 Dettes fournisseurs & cptes rattachés 9 092 8 869 Disponibilités 10 349 12 062 Autres dettes et comptes de régul° 3 770 2 659 Total 26 138 19 382 Total 26 138 19 382



En 2023, la société a constaté deux écarts d'acquisitions, l'un lié au rachat de Medical Devices Venture et l'autre à l'achat d'Elexo par la filiale Logic Instrument. Le stock est resté stable en valeur absolue malgré la hausse de 38% du chiffre d'affaires et l'intégration d'Elexo. Les comptes clients ont fortement progressé en grande partie lié à l'intégration d'Elexo en fin d'année 2023. La trésorerie s'établit à 10,3 M€ contre 12,1 M€, l'impact est principalement lié au décaissement en fonds propres suite au rachat d'Elexo. Les emprunts sont en augmentation de 4,4 M€, dont 2,6 M€ contractés pour l'achat d'Elexo par Logic Instrument et 1,6 M€ par Elexo dans un Prêt Participatif Relance pour accompagner la croissance future.



Evènements marquants

Fin octobre 2023, Logic Instrument a racheté la société Elexo à ATOS, intégrée dans les comptes consolidés sur les mois de novembre et décembre 2023.

Medical Devices Venture a été radiée d'Euronext Access suite à la demande d'ARCHOS en fin d'année 2023.



Perspectives

Le groupe compte désormais atteindre les 40M€ de chiffre d'affaires consolidé en 2024 et s'approcher de l'équilibre en résultat opérationnel.

Le groupe entend continuer de développer les ventes professionnelles de solutions mobiles pour la défense, l'industrie et les services mais également accélérer avec Medical Devices Venture le deploiement de ses filiales, Dextrain, Poladerme, Domisanté et MDV IT.

Pour la partie électronique grand public, ARCHOS dévoilera sa nouvelle gamme de tablettes en mai 2024.

La société publie également ce jour un communiqué concernant deux augmentations de capital ayant pour objectif de rembourser par anticipation les instruments dilutifs en circulation ainsi que le solde de la dette de la société envers la fiducie-gestion constituée par la société le 21 décembre 2023, ce qui permettrait de stopper toute nouvelle dilution à court / moyent terme et de stabiliser l'actionnariat de la société.



A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B avec sa filiale LOGIC INSTRUMENT. La marque française a ainsi été la première à proposer des tablettes Google Android en 2009. ARCHOS a lancé en 2021 une division MedTech, Medical Devices Venture, qui va regrouper plusieurs start-up. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400K061. www.archos.com

[1] Incluant les autres produits d'exploitation

