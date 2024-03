Hoffmann Green Cement Technologies : Archos, Hoffmann, VInci... les valeurs à suivre lundi à Paris -

Archos

L'expert en solutions mobiles communiquera ses résultats annuels.



Euroapi

Euroapi (-17,51% à 2,7 euros) a affiché la plus forte baisse de l'indice SBF120 vendredi après avoir annoncé la suspension de ses objectifs 2024. L'action du spécialiste des principes actifs pharmaceutiques a reculé de 52% en Bourse depuis le 1er janvier. A la fin du mois de février, la société avait dévoilé des résultats annuels et des perspectives dégradés entraînant une chute de 43% en une seule séance. L'ancienne filiale de Sanofi évolue sur ses plus bas historiques après avoir été introduite en Bourse en 2022 au prix de 12 euros.



Hoffmann Green Cement Technologies

Le spécialiste engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker publiera ses résultats annuels.



Spartoo

Le site de vente en ligne de chaussures dévoilera ses résultats annuels.



Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques annoncera ses résultats annuels.



Vinci

Vinci fait état d'une nette baisse du trafic sur ses autoroutes en février, perturbé par les blocages des agriculteurs, en début de mois sur la quasi-totalité du réseau et en fin de mois sur plusieurs tronçons du sud-ouest. Sur un an, le trafic est en recul de 2,1% en février et de 4,4% sur deux mois. "Le recul du trafic en résultant a toutefois pu être atténué par différents effets calendaires, positifs au global, en particulier pour les poids lourds", souligne cependant le groupe.